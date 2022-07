Galleria, bluff dei privati, nessuno vuole pagare: la vigilanza non decolla

Dopo mesi di trattative, sembrava chiuso l’accordo per la vigilanza privata notturna in Galleria Umberto I. Dopo l’ultima riunione in prefettura, l’ottimismo era alto: i privati avrebbero accettato di farsi carico delle spese della guardiania privata, con annessa chiusura di almeno 2 dei 4 varchi d’accesso. E invece niente: i condomini non pagheranno. «Siamo in stallo», ammettono gli stessi amministratori. Ed è anche il presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola, a lanciare l’allarme in vista della prossima riunione in prefettura (fissata a breve).



I privati ci ripensano, dunque. Nulla, va precisato, era stato messo nero su bianco. Ma le speranze c’erano. Niente di fatto, però, neppure sull’inter-condominio: l’assemblea unica in Galleria caldeggiata dal prefetto Palomba che avrebbe facilitato le trattative tra istituzioni e non. Eppure, gli altri si muovono: il Comune ha da pochi giorni annunciato di aver trovato i fondi sia per l’allestimento di una postazione di Polizia locale a presidio della Galleria, sia quelli per i lavori di restauro della pavimentazione (importo totale di 1 milione e ottocentomila euro, fondi del Patto per Napoli - Fondo di Sviluppo e Coesione). Passi indietro, invece, sul fronte privato. «Sulla Galleria siamo costretti a fermarci - è l’allarme lanciato da Fiola - abbiamo riscontrato una totale mancanza di sensibilità proprio da parte dei diretti interessati e mi riferisco in particolare ai condomini. Non si trova l’intesa, non c’è disponibilità a partecipare alle spese, seppur molto modeste, per la vigilanza. L’Ente ha ribadito più volte la sua disponibilità, abbiamo partecipato a tavoli, riunioni, abbiamo noi stesso convocato e interagito con i rappresentanti dei condomini, ma il risultato è sempre lo stesso: si grida affinché altri risolvano i problemi. Anche sulla videosorveglianza, per la quale ci dovevano sottoporre un progetto di ampliamento, da parte del Ministero dell’Interno, non abbiamo saputo più nulla».



I condomini all’interno della Umberto I sono 12. La spesa per la vigilanza privata (che negli accordi di massima sarebbe dovuta durare fino a dicembre 2022) è orientativamente di 20mila euro. Non una grossa cifra, insomma, da sostenere per le assemblee dei proprietari. Specialmente considerando il fatto che circa 7mila euro, in questo caso, sarebbe stata (o sarebbe, il punto cruciale è in questa differenza verbale) a carico di Aicast, associazione di categoria vicina allo stesso Fiola, che si era offerta di contribuire. 13mila euro annui divisi per 12 assemblee condominiali. Non certo un salasso. Invece niente. Al momento, nell’attesa della nuova riunione in prefettura, quello della vigilanza notturna a carico dei privati sembra aver assunto i connotati di un bluff. A spiegare le ragioni che stanno facendo implodere la trattativa per una Umberto I sorvegliata di notte è Roberto Limoncelli, amministratore del civico 27 in Galleria. «Siamo in stallo - dice - la proposta fatta dalle istituzioni è quella di una sola guardia giurata. A parte la quota che ha preso in carico Aicast, la spesa restante sarebbe invece da distribuire tra i 12 condomini, anche se quelli che realmente affacciano in Galleria sono soltanto 4. A modo di vedere degli altri condomini, insomma, sarebbe giusto che fossero quelle quattro assemblee a farsi carico delle spese, e non quelle che hanno ingressi altrove: su via Verdi, Santa Brigida».



E poi aggiunge: «Il condominio che rappresento non è d’accordo con la guardiania, e non è disposto a pagare la sorveglianza di una strada pubblica, ma ha dato piena disponibilità a versare 4mila euro all’anno nell’associazione Galleria, che però nessuno è riuscito a costituire, e che doveva avere il ruolo di organizzare eventi e valorizzare il monumento. Galleria Umberto 27, dunque, non aderirà alla guardiania. Almeno non lo faremo da soli. Al momento pochi condomini sono disposti a pagare la vigilanza. Dubito che il progetto possa decollare. Una sola guardia, inoltre, non serve a niente. Perché non si pensa a un’auto delle forze dell’ordine a ridosso dell’ingresso di via Toledo? Sarebbe più efficace».

