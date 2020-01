Galleria Vittoria a Napoli: aumentano i costi del restauro, più di un anno di lavori

Il progetto esecutivo è pronto, ha superato ogni esame ed è divenuto operativo: le facciate storiche della galleria Vittoria possono essere rimesse a nuovo. A cinque anni dai cedimenti potrebbero partire i lavori di restauro che, però, sulla carta dureranno più di un anno, 13 mesi per la precisione.

LEGGI ANCHE Napoli cade a pezzi, mai spesi 220 milioni di fondi europei

A dire la verità il progetto esecutivo, realizzato dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto dalla mandataria studio Battista e Associati, e dai mandanti consorzio R.O.M.A., ingegnere Rosario Migliore, geologo Fabio de Vincentiis e architetto Angelo Piccolo, ha avuto una gestazione piuttosto difficile. Prima ancora che gli esperti entrassero in azione per stilare un documento su lavori che avrebbero dovuto avere un costo di 1 milione e seicentomila euro, erano già iniziate le prime difficoltà.

LEGGI ANCHE Napoli, la Galleria Vittoria ingabbiata più di 4 anni fa: fondi ok, lavori mai partiti

Innanzitutto i sopralluoghi, effettuati l’anno scorso di questi tempi, hanno rilevato la necessità di prevedere ulteriori interventi «a seguito del peggioramento dello stato manutentivo delle murature», e poi è intervenuta la Soprintendenza che ha preteso di ottenere un «intervento di restauro maggiormente conservativo rispetto a quanto previsto nell’ambito del progetto di fattibilità iniziale». Insomma, a inizio del 2019 s’è scoperto che la situazione era peggiorata rispetto ai cedimenti del 2015 e che era necessario operare sul fronte del restauro con maggior puntualità. Così il valore economico del progetto iniziale è lievitato di 400mila euro arrivando a due milioni di euro tondi.

LEGGI ANCHE Napoli, galleria della Vittoria riaperta 14 ore dopo l'incidente: messo in sicurezza il pilone pericolante



In totale gli idella galleria Vittoria dureranno esattamente 394 giorni: un anno e un mese. Sul fronte di via Arcoleo gli interventi dovrebbero essere più rapidi e concludersi nel giro di sette mesi, il lato di via Acton, invece, avrà bisogno di più tempo, anche perché i lavori non riguarderanno esclusivamente la facciata della galleria ma si estenderanno anche al muro di via Acton sottostante via Cesario Console e ai giardinetti che sovrastano l’ingresso della galleria.

LEGGI ANCHE Napoli, galleria della Vittoria chiusa dopo l'incidente: duemila euro di multa al ventenne al volante

Da lato di via Arcoleo le operazioni più intense saranno concentrate proprio sulla revisione e sul restauro delle parti artistiche in travertino e in pietra lavica che, da sole, prenderanno due mesi e mezzo a testa. Il resto sarà semplice ripulitura dallo smog e dalle erbacce che hanno aggredito ila balconata superiore.

LEGGI ANCHE Traffico in tilt a Napoli, chiusa la galleria della Vittoria: impalcatura a rischio crollo

Dalla parte opposta, invece, le operazioni saranno più lunghe e complicate. Sarà rimessa in sesto la facciata della galleria ma il cantiere si estenderà anche a sinistra e a destra dell’ingresso del tunnel per restituire all’opera la bellezza che aveva quando venne progettata a inizi ‘900. Si recupereranno tutte le opere della muratura che circonda l’ascensore e quelle che si allungano su via Acton verso via Nazario Sauro. Poi si passerà alla parte superiore dell’ingresso rimettendo in sesto i giardinetti che furono predisposti su via Cesario Console proprio in occasione dell’apertura della galleria. Il verde tornerà ad essere curato e, soprattutto, le balaustre verranno rimesse in sesto e, dove necessario, sostituite con copie identiche a quelle originali.



LEGGI ANCHE

Insomma, il progetto è curato e predisposto nei minimi dettagli, ecco perché i tempi dei lavori sono così lunghi e anche tanto costosi. Ma quando si aprirà il cantiere per il restyling delle facciate della galleria che hanno ceduto il 13 maggio del 2015? Su questo dettaglio non abbiamo certezze perché tutto è legato ai tempi lentissimi della burocrazia. Se volessimo pensare alla migliore delle ipotesi potremmo pensare che il bando per la ricerca della ditta che dovrà eseguire i lavori possa essere presentato e “risolto” nel giro di sei mesi, quindi arriveremmo all’estate. Nel conto va necessariamente inserito un ulteriore ritardo collegato agli immancabili ricorsi che sono parte integrante di ogni bando pubblico.

LEGGI ANCHE Napoli, incidente nel tunnel: chiusa la Galleria della Vittoria, grave ciclista

Insomma, se tutto dovesse andare nel migliore dei modi il cantiere per i lavori alla Galleria Vittoria potrebbe aprire nell’autunno del 2020. Tenendo presente che occorreranno almeno 13 mesi, diciamo che la galleria potrebbe tornare bella e libera dalle impalcature tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, un’eternità.



© RIPRODUZIONE RISERVATA