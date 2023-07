La data di inizio del ritiro era stata fissata prima del tweet presidenziale che annunciò l’erede di Spalletti. Certo, è suggestivo che l’avventura di Garcia cominci il 14 luglio, giorno della festa nazionale in Francia. Il nuovo allenatore del Napoli - origini spagnole e nome dedicato al ciclista tedesco Altig per cui tifava il padre - è profondamente legato al suo Paese.

È amico del presidente Macron, che gli fece visita quando dirigeva il Marsiglia (ricevendo in dono la maglia di Totti) e poi lo invitò all’Eliseo. Si parte oggi dal Trentino, stesso campo e più entusiasmo a Dimaro-Folgarida dopo lo scudetto. «E adesso fate lavorare Garcia in pace», detto non dal suo presidente De Laurentiis ma da Spalletti, che lo ha preceduto alla guida del Napoli e ha poi deciso di rinunciare a indossare la tuta con lo scudetto sul petto.

Garcia, con estrema discrezione, rimette piede nel calcio italiano dopo 2742 giorni. Il rapporto con la Roma si chiuse il 9 gennaio 2016, l’esonero a metà del terzo campionato dopo due secondi posti. Cinque stagioni in Ligue-1 (Marsiglia e Lione), poi l’Arabia Saudita, salutata poco dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo l’Al Nassr. A proposito di campioni: nel ritiro azzurro Rudi incrocerà presto Osimhen e si augura di allenarlo in questa stagione, anche se porte e finestre della stanza del mercato sono sempre aperte ed è sempre possibile che Victor ne esca, ovviamente dietro adeguato “risarcimento” economico. Al “duecentino” indicato da De Laurentiis nessun top club neppure lontanamente si è avvicinato. Qual è la posizione di Rudi rispetto al tema del bomber si scoprirà nelle prossime ore. Intorno a questo uomo che «non ha paura di niente» e affronta tutto col sorriso vi sarà un altro ambiente rispetto a quello che trovò Spalletti un anno fa, tra tifosi diffidenti o arrabbiati per la serie di cessioni che si sarebbero invece rivelate provvidenziali per lo scudetto. La situazione di Osimhen è diversa. Andando al di là dell’aspetto economico, ne vanno considerate la giovane età (24 anni), la fame di vittorie e gol, il ruolo di trascinatore che ha saputo ritagliarsi nello scorso anno.

C’è curiosità sul Metodo Garcia, dopo il biennio di Spalletti, che appena arrivato fece due anni fa una mozione degli affetti, chiamando a raccolta il popolo napoletano e chiedendo di stampare sulle casacche di allenamento le parole del coro del Maradona. Rudi arriva con l’ambizione di mantenere l’altissimo livello raggiunto da Luciano e dai suoi uomini e il primo passo sarà stabilire la giusta sintonia con lo spogliatoio. Ci sembra di capire, dopo aver ascoltato De Laurentiis, che si vuole sgomberare subito il campo dal timore di un calo di tensione e di motivazioni da parte dei Campioni. «La vittoria è meravigliosa ma è una condizione precaria», ha scritto sulla “Gazzetta dello Sport” Arrigo Sacchi, che su Napoli - più che sul Napoli - ha da sempre la convinzione che l’ambiente, non abituato a vincere, abbia influito nel tempo sui risultati e sulle delusioni della squadra.

Un luogo comune ribaltato da Spalletti e in questo solco prova ad inserirsi Garcia, di fatto unico allenatore francese nella storia della serie A (per l’altro, Konko, una sola partita sulla panchina del Genoa). Deschamps (capitano e poi ct del Blues campioni del mondo nel 1998 nel 2018) tornò alla Juve da tecnico nel 2006 ma in serie B: conquistò la promozione nella stessa stagione del Napoli. Il record di stranieri in serie A è dei vecchi maestri magiari: 43. In fondo, la nazionale francese ha vinto gli stessi due Europei di quella italiana e la metà dei Mondiali (2 contro 4). E sono i tecnici italiani a guidare la classifica dei titoli internazionali: 50 successi contro i 20 dei francesi (quinti).

Il calcio di Garcia è verticale, pochi tocchi e via. L’esaltazione della punta e degli esterni, dunque piacerà. Le fortune di una squadra dipendono dagli interpreti e qui ve ne sono di eccellenti, con altri che potranno trovare spazi maggiori rispetto alla scorsa stagione, a cominciare dalle punte Raspadori (il calciatore italiano pagato di più da De Laurentiis: 35 milioni) e Simeone, senza dimenticare il difensore Ostigard: si ricordi come era stato sottostimato Rrahmani prima dell’arrivo di Spalletti. Il mercato si può e si deve fare anche in casa, soprattutto per una società che ha da sempre rispetto dei conti. Il campo sarà l’unico giudice per il lavoro di Garcia, allenatore di grande esperienza (prima panchina 22 anni fa a St. Etienne) a cui non interessano i confronti. «Fatelo lavorare in pace». Ha ragione Spalletti. I tifosi aspettavano il momento di rivedere gli eroi azzurri: a cominciare da domani, sul prato verde di Carciato, si apre un’altra storia per restare sempre più nella Storia.