Se non basta il tetto del gas per la svolta

Ci sono voluti 10 mesi prima che i pesi massimi dell’Europa, in tema di gas, Germania e Olanda, accettassero di parlare di tetto al prezzo del gas, ma nel frattempo questo è passato da 80 a 300 € per megawattora e solo negli ultimi due giorni, anche per questa ipotesi, è sceso sotto a 260. Questo 260 equivale a circa 2,6 euro per metro cubo, da confrontare con la nostra bolletta del gas a casa. Che attualmente l’autorità dell’energia l’ha fissata a 1,23 euro, ma con dentro un prezzo internazionale, quello di prima da mettere sotto tetto, che era di 120 euro per megawattora.

Se l’autorità dovesse applicare le variazioni in base agli automatismi del passato, le bollette dal primo ottobre dovrebbero addirittura raddoppiare. Ovviamente non ci potrà essere un tale aumento, altrimenti a cosa servirebbe l’autorità dell’energia, istituita proprio nel per difendere i consumatori, o, addirittura, cosa ci starebbe a fare un governo che non intervenisse, per quanto in carica solo per le operazioni ordinarie. Del resto nei precedenti due trimestri hanno fatto capire che non vogliono aumenti delle bollette e, infatti, le tariffe le hanno bloccate, con stanziamenti dell’ordine di 10 miliardi di €, a fronte di potenziali aggiustamenti verso l’alto, motivati dai prezzi internazionali, del 50%.

Il problema è che la recente impennata dei prezzi sul mercato internazionale è di tale intensità che occorrono dai 15 ai 20 miliardi di € per cercare di tamponare gli aumenti, sia per le famiglie che per le imprese. E’ un ammontare di risorse già difficile da trovare per qualsiasi governo, figuriamoci se poi questo è dimissionario. Il tetto dei prezzi, diventato per l’Italia una sorta di panacea, è tanto facile da annunciare quanto difficile da praticarsi. Il passaggio fondamentale, comunque, è che il compratore, in questo caso tutti i paesi importatori, in prima fila Italia e Germania, devono imporre ai venditori un prezzo massimo che, mettiamo ad esempio, sarà di 100 € per megawattora.

Il problema è che i venditori, Russia, Algeria, Qatar, Norvegia e Olanda, devono accettare e rinunciare ad un fiume di ricavi, una sorte di manna che è piovuta loro dal cielo grazie alla stupidità della guerra scoppiata in Europa. Ad esempio la Norvegia, il paese che scandalosamente non fa nulla e che è il più ricco al mondo grazie proprio alle esportazioni di gas, vende all’Europa ogni anno oltre 100 miliardi di metri cubi di gas e con un prezzo massimo di 100 €, pari a 1 € metro cubo, dovrebbe rinunciare, rispetto ai prezzi degli ultimi giorni, a circa 1,5 € al metro cubo, ovvero 150 miliardi di € su base annua. Così lo stesso vale per gli altri, anche per la Russia che, se non facciamo niente, continua ad arricchirsi pur vendendo molto meno.

La situazione è talmente caotica che un intervento sul prezzo del gas è anche ipotizzabile, ma occorre attenzione a non distrarsi dalla questione centrale, ovvero che la domanda di gas si è dimostrata fino ad ora incapace di adattarsi ad un crollo, effettivo o potenziale, dell’offerta, quella della Russia, dell’ordine del 40% dell’intero mercato. Il mercato del gas di Amsterdam ha dei problemi di efficienza, è giusto provare a mettere un tetto, ma i consumi non calano.

La domanda di luglio di gas dell’Italia, il secondo paese più esposto dopo la Germania alla crisi gas, è calata solo del 3%, contro prezzi che sono aumenti di quasi 10 volte. Tale rigidità conferma quanto sia essenziale il gas, e più in generale l’energia, per la nostra società, per la quale è evidente carenza di capacità su cui non si investe, mentre si continua a parlare di alchimie di mercato nella convinzione, infondata, che bastino magicamente a riportare normalità.