L’ipotesi più probabile è che il 21 luglio, dopo 10 giorni di stop totale, riprenda il flusso di gas sul Nord Stream 1, il gigantesco gasdotto voluto dai socialdemocratici di Kohl, di Schroeder e, poi, anche dalla cristiana democratica Merkel. Un po’ tutta Europa, anche l’Italia, è oggi legata a quanto accadrà su questa linea che porta 55 miliardi di metri cubi di gas alla Germania, quasi la totalità dei 58 miliardi che ha prende dalla Russia, il 67% di tutto il gas che consuma la Germania.



Fu deciso già a metà degli anni ’90 quando cominciava a manifestarsi il blocco che ci sarebbe potuto essere sul transito tradizionale dei flussi del gas verso l’Europa dalla Russia, quello più semplice, quello scelto dai comunisti dell’Urss nei loro piani degli anni ’60, il percorso attraverso l’Ucraina. Oggi c’è una guerra fra le ex principali repubbliche dell’ex Unione Sovietica, Russia e Ucraina, ma il blocco totale non c’è stato, per ora, anche per nostra fortuna, perché i volumi di gas che arrivano all’Italia passano proprio di li. In un mondo ideale, un sogno, con Russia e Ucraina in pace e felici di mandarci gas, i prezzi sarebbero ora di 10 € per megawattora, non 170 € come ieri, la Russia sarebbe il nostro Texas e noi potremmo godere sonni tranquilli per quest’inverno. Invece, sembra un incubo quello che ci aspetta per i prossimi mesi, con il rischio di interruzioni delle forniture nelle case, nelle fabbriche, nelle centrali elettriche. Questo potrebbe accadere nel caso estremo che la Russia azzeri i flussi verso l’Europa come ritorsione contro il fatto che noi siamo alleati, di fatto, con l’Ucraina. Abbiamo già deciso un embargo sulle loro forniture di carbone, che parte ad agosto, e un altro sul petrolio, che parte a fine anno, ovvio che loro pensino a tagliare del tutto le forniture di gas. La Russia per il momento sembra avere più convenienza a continuare a spedirci gas, da una parte perché non vuole essere lei la prima a rompere le relazioni commerciali, dall’altra perché avrebbe comunque dei problemi tecnici nel bloccare l’enorme flusso estratto dai pozzi de suoi giacimenti. Questi devono funzionare sempre con regolarità e non possono essere chiusi come fossero il rubinetto del lavandino, pena il rischio molto alto, di danneggiarli irrimediabilmente.

Passata l’emergenza di quest’inverno, questa la crisi sposterà il baricentro europeo degli approvvigionamenti di energia da Est, dalla Russia, verso l’Africa. L’Italia, per evidenti ragioni geografiche, ne avrà da guadagnare, essendo il ponte in centro del Mediterraneo. Già Oggi nel nostro Sud, precisamente in Sicilia, arrivano due grandi linee di importazioni del gas dall’Africa, una dalla Libia, purtroppo ora sottoutilizzata, e l’altra dall’Algeria, che si sta rivelando l’alternativa più importante per i prossimi mesi. Poi abbiamo anche il Tap che arriva in Puglia e che porta gas dall’Azerbaijan, linea completata, con tante difficoltà, solo 2 anni fa e per la quale è già partito il piano di raddoppio. Poi c’è l’ipotesi di portare del gas dal Mediterraneo dell’Est, da Cipro, Israele, con un gasdotto marino che, anche questo, dovrebbe arrivare in Puglia. Nel nostro Sud ci sono poi ancora enormi riserve di gas da sfruttare nel sottosuolo. Il ritorno al centro del Mediterraneo non è più un velleitario auspicio di qualche politico deluso, è ormai un dato di fatto: il Sud non deve sprecare l’occasione.