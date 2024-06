L'uso di ostaggi come arma di ricatto e strumento di negoziato è un crimine odioso, tipico delle organizzazioni criminali e dei terroristi. L'impiego della forza per assicurarne la liberazione è quindi giustificata.

Tuttavia questa operazione ha anche comportato la morte e il ferimento di numerosi civili palestinesi (le stime variano sensibilmente da meno di ottanta a più di duecento), poiché Hamas nascondeva quei prigionieri in un'area densamente popolata, probabilmente proprio per usare i civili come scudo.

E qui è tutta la difficoltà e l'ambiguità della guerra che Israele conduce a Gaza. Teoricamente si tratta di una grande operazione antiterrorismo, del tutto giustificata, e anzi dovuta, dopo gli orrendi attentati del 7 ottobre. In pratica è divenuta una sorta di guerra, così definita dal governo israeliano, condotta con ogni mezzo, dai carri armati ai cacciabombardieri, dalle Forze Arnate, che si è abbattuta su una sottile striscia di territorio stretta tra il mare, Israele e l'Egitto, abitata da milioni di persone.

Le alternative erano difficili, visto che in questi anni si era lasciato che Hamas, organizzazione terroristica che non riconosce il diritto all'esistenza di Israele, assumesse il governo di Gaza, trasformando in tal modo una popolazione di profughi palestinesi in complici volontari o involontari e in potenziali vittime sacrificali in caso di guerra.

Operazioni più mirate, contro la dirigenza terrorista, sarebbero forse state possibili (come suggeriva il governo americano), ma l'impatto politico dell'attacco terrorista, e soprattutto della massiccia presa di ostaggi con cui si era conclus, hanno reso pressoché inevitabile una reazione più muscolosa degli israeliani. Su quest'onda il governo Netanyahu ha dichiarato guerra ad Hamas e a Gaza.

Ma dichiarare guerra al terrorismo si è più volte dimostrata in passato una scelta avventata. La guerra tende, almeno psicologicamente, a legittimare l'avversario, e questo rafforza i terroristi. Nello stesso tempo, il fatto che una tale guerra è di fatto soprattutto una operazione contro i terroristi, fa sì che le vittime non identificate come militanti di Hamas o terroristi, appaiano come vittime innocenti, la cui uccisione è moralmente inaccettabile (a differenza di quel che avviene in una guerra tradizionale, dove le vittime civili divengono solo tristi danni collaterali). Indubbiamente Hamas cerca di sfruttare al massimo questa ambiguità.

D'altro canto Israele si trova ora con il problema di cosa fare di Gaza (e della Cisgiordania occupata) e come concludere questa guerra. Il governo Netanyahu ha sinora respinto ogni ipotesi di soluzione politica, a cominciare dalla proposta di creare un autonomo Stato palestinese. Idea peraltro respinta anche da Hamas.

La liberazione degli ostaggi ha concesso un po' di respiro al governo Netanyahu, che oggi avrebbe dovuto vedere l'uscita dalla coalizione del generale Binyamin Gantz, proprio sulla questione del futuro di Gaza. Ma i problemi restano.