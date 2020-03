Generazione Coronavirus, abituiamoci a vivere a distanza

Gli stati di emergenza si prevede che durino poco. Nel caso del coronavirus, questo è anche il desiderio evidente di chi lo ha proclamato. Chi potrebbe mai desiderare che in Lombardia non si possa andare mai più a una fiera o che in Campania non si possa andare mai più in pizzeria? La radicalità stessa delle ordinanze in vigore prova che esse sono concepite come transitorie.



Eppure non è detto che questo desiderio si realizzi. Non sappiamo affatto se sarà così facile sbarazzarsi presto del coronavirus. E che faremmo poi se fosse anche in grado da mutare in fretta? Potremo mai convivere con una epidemia ad ogni inverno? Che tipo di normalità potremmo mai creare?



Una risposta potrebbe essere: la normalità di una società in cui saremo in rapporto più con oggetti che con persone. Già una ventina di anni fa. la sociologa Karin K. Cetina scriveva: «le società occidentali contemporanee costituiscono, per certi versi, un ambiente post-sociale, un ambiente nel quale gli oggetti sostituiscono gli esseri umani come partner relazionali, o nel quale gli oggetti in modo crescente mediano le relazioni interumane, rendendole dipendenti dagli oggetti stessi». La distanziazione è la forma accelerata della desocializzazione. Noi stiamo riempiendo la nostra vita di strumenti per tenerci a distanza gli uni dagli altri – mascherine, guanti, ma domani, forse, anche una gabbia di vetro o di plastica in cui rinchiuderci sul treno o sull’aereo – e stiamo attribuendo agli strumenti per comunicare un ruolo quasi monopolistico per la vita sociale e lavorativa.



Immaginiamo dunque una vita in cui (1) ci saranno rigide regole (e specifici oggetti) per tenerci a distanza anche quando dovremo per forza vederci e (2) la casa diverrà non solo il nostro luogo di riposo, ma il luogo in cui ci sono gli oggetti di cui ci serviamo per comunicare e per lavorare, dunque il nostro vero ufficio. Sarà un modello di vita sopportabile?



Non rispondete subito no, anche se viene spontaneo. Proviamo a immaginare che cosa potrebbe nascere. Primo punto: alcuni mutamenti erano già in corso, dunque se oggi vengono accelerati, ne divengono anche più evidenti gli aspetti critici, mentre forse, su tempi più lunghi, ci saremmo assuefatti a subirli senza discuterne. Se lavoriamo a casa, se non si capisce più quali siano i tempi di lavoro e quelli di vita (l’aggiornamento costante in quale delle due categorie rientra?), cambia tutto il modo di concepire il lavoro. Ma ne rinasce anche il bisogno di stabilire confini e spazi di autonomia. Potrebbe perfino ritornare di moda la contrattazione.



Secondo punto: se la globalizzazione sembrava abolire lo spazio, la distanziazione lo potrebbe ricreare. Scommetto che la maggior parte di voi in questi giorni è tornata al negozietto sotto casa per non spostarsi troppo e per non affrontare i turni lunghi del supermercato. Se dobbiamo ricalcolare gli spazi in modo da non girare molto, lo spazio circostante torna ad avere importanza.



Terzo punto, già implicito nel secondo: molto lavoro si estinguerà, consumato dall’automazione o dall’acquisto on line di merci. Ma in altri casi scopriremo che non si possono lesinare posti di lavoro, così come ci siamo accorti che medici e infermieri sono troppo pochi. Dovremo dunque investire in servizi che servano a riempire quei buchi che la socialità distanziata creerà inevitabilmente. Se non vuoi avere troppa gente negli ospedali, non basta tenerla a casa e non basta nemmeno metterle qualche macchinario a fianco. Dovrai in ogni caso avere qualcuno che vada a casa, aiuti ad usare il macchinario, faccia quello che il macchinario proprio non può fare. Molto lavoro cambierà, ma non è detto che ce ne sarà meno in assoluto.



Ci sono sfide oltre che disagi nella desocializzazione. Ma certamente vi è un punto cieco. Per chi è anziano, la desocializzazione non ha un peso psicologico forte, ma per chi è più giovane è una lesione. Nei giovani, il bisogno di vedersi non viene distrutto dal fatto che sempre più attività si possono fare senza vedersi. I giovani degli anni ’60 erano i primi nella storia a poter ascoltare musica attraverso giradischi, radio e televisione, eppure fecero del concerto di massa la loro icona generazionale. Quelli di oggi vivono su Internet (a quanto dicono), ma una parte almeno di essi ha aderito a un movimento di “sardine” caratterizzato proprio dalla voglia di affollarsi tutti insieme nelle piazze. Dunque, se la tendenza ad ammassarsi non è un residuo antropologico da superare, non la si può inibire in permanenza senza creare una forma di oppressione. Come uscire da questo ginepraio? Se i virus che ci affliggeranno in futuro avranno tutti una decrescita con l’arrivo del caldo, la soluzione c’è: avremo inverni da talpe e estati da cicale. Speriamo che sia almeno così.

