Una reazione di orgoglio. Almeno quello si è visto nel finale di partita a Marassi, col Napoli che a un quarto d’ora dal termine era avviato verso la seconda sconfitta consecutiva. L’orgoglio e non solo per pareggiare, anche e soprattutto i gol di sinistro, di tecnica sopraffina, firmati da Raspadori e Politano, entrati nella ripresa.



L’inserimento dei due nazionali lasciati inizialmente fuori da Garcia - Raspadori per scelta tecnica, Politano perché reduce da un lieve problema muscolare - ha evitato ai Campioni di subire la seconda sconfitta consecutiva in casa del Genoa, dopo quella incassata contro la Lazio al Maradona che aveva sollevato forti perplessità di una parte della tifoseria. La gara contro i rossoblù aveva preso subito una piega negativa. Il Genoa ha studiato la Lazio e ha seguito quel copione, difendo basso e chiudendo tutti gli spazi, poi lanciandosi negli spazi che un centrocampo fiacco ed esterni poco efficace concedevano. E ci sono stati gli svarioni difensivi, l’immobilismo nell’area di Meret in occasione dei gol di Bani e Retegui. Una squadra che punta a rivincere lo scudetto non può permettersi certi cali di concentrazione. È preoccupante che in quattro partite il Napoli sia andato sotto tre volte e sia stato in grado di recuperare e vincere solo al debutto a Frosinone.

Su un’ora e più da dimenticare hanno inciso le scelte di partenza di Garcia, a cominciare da quella di Elmas, irriconoscibile sulla fascia destra rispetto alle prove com la Macedonia. E poi è decisamente inconsistente in questa fase l’apporto di Osimhen e Kvara, gli assi che hanno avuto un determinante peso nello scudetto appena pochi mesi fa. Non riescono a fare la differenza ed è necessario che ritrovino in fretta la forma migliore, riproponendo quel repertorio di gol e assist ammiri nello scorso campionato. Kvara è stato nuovamente sostituito e stavolta sul 2-2 e da Zerbin. Scelta conservativa di Garcia, non gradita dal georgiano: un video in rete ne ha mostrato il disappunto al momento del cambio, solo un momento di delusione. Ma le responsabilità non ricadono soltanto sulle spalle di Osi-Kvara. La difesa ha perso spessore e a centrocampo Anguissa è l’ombra del giocatore combattivo ammirato nelle due stagioni di Spalletti.

Per fortuna i cambi hanno assistito Garcia ed evitato una figuraccia. Decisivi Raspadori e Politano, così come positivo è stato anche lo spezzone di Cajuste (non c’è traccia dell’altro acquisto Natan, invece: il tecnico ne ha rivelato problemi fisici). Può darsi che il francese non li abbia visti nella Nazionale guidata dal suo predecessore Spalletti, però li segue quotidianamente a Castel Volturno e sanno di cosa sono capaci sotto l’aspetto tecnico. E infatti i loro gol - arrivati quando il Genoa è calato, incapace di gestire il doppio vantaggio - hanno tolto dagli imbarazzi il Napoli. Grande soddisfazione soprattutto per Raspadori, un Jackpot che arriva al momento buono, anche se non riesce a trovare il posto fisso. Una seconda sconfitta di fila sarebbe stata pesante per il nuovo corso di Garcia, peraltro alla vigilia della prima trasferta di Champions League, in casa del Braga, l’avversario più abbordabile. Ci aspettiamo di rivedere presto il vero Napoli, con i suoi valori tecnici che sono senz’altro superiori ai limiti emersi nelle ultime due giornate di campionato. Anche perché due delle quattro candidate allo scudetto 2024 hanno spedito ieri dai campi di Torino e Milano segnali forti.

Dopo quattro giornate c’è una sola squadra al comando, è l’Inter che ha fatto più gol (13) che punti (12), umiliando nel derby il Milan. Mai in partita i rossoneri, tonici e sempre sul pezzo i loro avversari, favoriti anche dall’atteggiamento rinunciatario degli uomini di Pioli. Lautaro non ha segnato ma ha rivelato qualità di leader che stanno emergendo sempre di più. L’Inter gioca bene, ha un ottimo assetto ed esercita una pressione assoluta, ieri al Meazza confermati dal primo gol segnato da Mkhitaryan al 5’ e dal quinto di Frattesi - aveva aperto la settimana con la doppietta nella Nazionale - al 93’. L’altro forte segnale è arrivato da Torino, dove Vlahovic ha piegato la Lazio con una doppietta. Male i biancocelesti, che in quattro giornate hanno conquistato soltanto i punti sottratti al Napoli prima della sosta. Il destino ha dato una mano ad Allegri, che fino a Ferragosto aveva immaginato di non vedere più alla guida dell’attacco il serbo ma Lukaku. Un’acquirente pronta a tirare fuori gli 80 milioni richiesti dalla Juve non si è vista e questo ha dato una mano a una squadra che non partecipa le coppe e potrà trasformare il castigo dell’Uefa in un vantaggio.