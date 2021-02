Napoli, dominare senza vincere: se Gattuso gira a vuoto

Il calcio sa essere spietato. Ci sono partite in cui perde la squadra che gioca nettamente meglio, come è accaduto al Napoli sul campo del Genoa, a cui è stato sufficiente affacciarsi due volte nell’area azzurra per vincere. È una magrissima consolazione per Gattuso e i suoi che avevano bisogno di punti per rientrare in zona Champions, potendo approfittare della sconfitta della Roma e del pareggio dell’Atalanta negli altri due anticipi. Il distacco dal quarto posto è di 3 punti e oggi c’è il rischio del sorpasso della Lazio. In questo periodo nero, cominciato il 20 gennaio con la sconfitta in Supercoppa, c’è un solo e importante motivo di conforto ed è la prestazione del Napoli (68 per cento di possesso palla, 24 tiri contro 4, dei quali 11 in porta), il carattere con cui ha giocato per tentare di ribaltare una partita storta, arrivando alla rete con Politano (ottavo centro stagionale) dopo aver centrato due legni (traversa di Petagna e palo di Insigne). Ma anche due pesanti errori difensivi, gentile omaggio per l’ex Pandev e il Genoa, decisivi per la sconfitta.



Gattuso aveva visto subito una squadra aggressiva, l’input dato dopo la semifinale di Coppa Italia - giocata alzando troppo le barricate, si scoprirà a Bergamo se sia stata la tattica giusta - è stato raccolto dagli azzurri, privi di Koulibaly, un’assenza che si è rivelata molto pesante. Napoli sceso in campo concentrato e veloce nei movimenti, con Zielinski ed Elmas di supporto a Petagna. Perin subito chiamato a respingere il tiro del polacco, però la scena è cambiata improvvisamente, al primo - grave - errore della difesa, stavolta commesso da Maksimovic, che a fine stagione andrà via senza lasciare rimpianti. Errore da matita blu, appoggio laterale sbagliato e non raccolto da Demme, lesto il 37enne Pandev a impossessarsi del pallone girato da Badelj e a segnare. Gattuso, infuriato, invitava la squadra ad alzare la testa e questo effettivamente accadeva: pressione costante, otto giocatori nella trequarti rossoblù e la traversa di Petagna, apprezzabile per generosità e ripiegamenti fino all’area di Ospina. Ma la fragilità della squadra emergeva nuovamente. Napoli spaccato in due: grintoso in attacco, debole in difesa. Pandev, sette anni fa a Napoli messo alla porta da Benitez, a capo di un’azione con ventuno tocchi rossoblù durata 1’10” - stile Sarri - raddoppiava, approfittando di un errore dell’altro centrale Manolas, nel secondo tempo uscito per infortunio al piede destro. Vano il lavoro del Napoli, concreto quello del Genoa, che ha raccolto ottimi risultati da quando Ballardini detto zio Balla è tornato in panchina. Il dominio azzurro nel primo tempo è stato sterile, con azioni dall’esito sfortunato e altre rovinate dal piede di Rui. Ma il Napoli non s’è spento sullo 0-2.



L’assenza di Koulibaly, fermato dal Covid come Ghoulam, si è rivelata più pesante di quella di Mertens, atteso nella prossima settimana a Napoli dopo un nuovo ciclo di cure per l’infortunio alla caviglia, non ancora chiarito. Di errori ne fa anche Kalidou, difficile però che la difesa potesse così clamorosamente sbandare come è accaduto a Marassi, con il Genoa che ha messo due volte piede in area e ha realizzato una doppietta in un quarto d’ora, firmata dal macedone che porta ancora nel cuore il triennio azzurro. Pandev avrebbe meritato la standing ovation, idealmente Ballardini gliel’ha concessa a venticinque minuti dalla fine, mentre il Napoli continuava ad attaccare: mai più visti i rossoblù nella metà campo avversaria. Insigne e Osimhen lanciati a inizio ripresa da Gattuso, che non sapeva più quale carta giocare e a quale santo votarsi per riaprire una partita maledetta, con Perin che si esprimeva sui suoi migliori livelli e parava tutto. E, quando non c’era lui, ecco il palo, quello colpito da Insigne. A dieci minuti dalla fine Politano trovava un varco in quella porta stregata, ma era tardi per conquistare il punto che sarebbe andato perfino stretto. Alle ultime battute il tocco di Scamacca su Rui in area, non punito dall’arbitro Manganiello: qualche dubbio e qualche recriminazione. Finiva così una notte triste per il Napoli atteso mercoledì dalla seconda semifinale di Coppa Italia a Bergamo e sarà ancor più dura dopo la fatica accumulata al Ferraris. Poi, tra sei giorni, arriverà la Juve a Fuorigrotta. La squadra ascolti il suggerimento di Gattuso e attacchi sempre con il cuore: non potrà sempre andare male.

