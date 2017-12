Gentiloni e il realismo che serve al Paese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 28 Dicembre 2017, 23:03 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 23:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vista con gli occhi del cittadino quella che si è chiusa formalmente ieri è stata una legislatura controversa, caotica e difficile. Qualcuno dice persino inutile e da dimenticare. Ma dal punto di vista dell’osservatore e dell’analista è stata - ammettiamolo senza ipocrisie - stimolante per quanto divisiva. In questi cinque anni politicamente è infatti successo di tutto. Abbiamo avuto due presidenti della Repubblica (Napolitano, eletto eccezionalmente per un secondo mandato ed eccezionalmente dimessosi...