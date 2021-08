I Giochi pazzi dell'Italia: grandi sorprese e certezze svanite

Una Olimpiade anomala, tra acuti e stecche, sorprese e delusioni, che oscilla tra il «Vinceròòò» che poi si perde e «Ma il mio mistero è chiuso in me», almeno lo era fino al traguardo, una volta oro non ci si può più nascondere. Giacomo Puccini ci canta ancora, siamo i vecchi italiani, oppure no? Siam sempre i soliti che fanno bene quello che non ti aspetti, e male quello che tutti sono convinti che sappiamo fare. Santi – pochini –, poeti –...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati