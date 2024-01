La grande agitazione intorno al confronto MeloniSchlein è del tutto prematura: nulla è stato preparato ed è prevedibile che si svolga molto avanti (la data ultima è il 5 aprile, prima della mannaia della par condicio). Abbiamo già detto che è lo sfidante (in questo caso la segretaria del Pd) ad avere il maggior vantaggio, essendo staccato nei sondaggi. Schlein, che non ha un partito compatto alle spalle, ne guadagna in autorevolezza e riconoscibilità. Ma c’è un altro favore che il presidente del Consiglio può farle se si candiderà in tutte le circoscrizioni delle elezioni europee.

Nel sondaggio di Antonio Noto per “Porta a porta” la previsione, ad oggi, dei votanti dell’8 e 9 giugno (sabato pomeriggio e domenica) è molto bassa: 48 per cento. Molto inferiore al 54 per cento del 2019 (alle prime elezioni del ’79 votò l’85 per cento). La presenza in lista del premier farebbe schizzare l’affluenza al 55 per cento. Sette punti in più. Per due ragioni. La prima è che la Meloni porterebbe al voto una cospicua massa di cittadini pronti a votare Fratelli d’Italia soltanto se in lista c’è lei. La seconda è che scatterebbe fatalmente anche l’ “allarme democratico” che motiverebbe una fascia importante di elettori Pd altrimenti tiepidi.

La Meloni aspetterà per decidere gli ultimi giorni utili per la presentazione delle liste (intorno al 7 maggio). Gli impegni di governo di chi guida in questo semestre il G7 sono massacranti, ma non sarà facile per lei rinunciare al prevedibile incremento di voti (dal 28 al 32 per cento, secondo Noto) non solo per consolidare la leadership italiana, quanto per presentarsi forte al tavolo delle trattative europee che potrebbero renderla determinante nell’eventuale conferma della popolare Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione. I sondaggi per ora vanno presi con le molle: è sorprendente per esempio che la Meloni possa togliere più voti alla Lega che a Forza Italia. La strada è ancora lunga, per tutti.