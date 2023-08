Dopo il democratico americano Biden e il socialista spagnolo Sanchez, anche il socialista albanese Rama ha detto di avere molta stima della conservatrice Giorgia Meloni. Bisogna rassegnarsi: all’estero la signora riscuote un “inquietante successo”, per dirla con il britannico “Guardian”, (che non la ama), anche quando gioca politicamente fuori casa. Il problema è come la Meloni gestirà le alleanze internazionali dopo le elezioni europee dell’anno prossimo, visto che in Italia i suoi alleati Salvini e Tajani la pensano in modo opposto.

Il primo, Salvini, stretto a Marine Le Pen e agli estremisti tedeschi dell’Afd, il secondo, Tajani, fedele alla purezza popolare di Forza Italia.

Il problema è che il pragmatismo talvolta porta a scelte imprevedibili. In Spagna la destra di Vox, alleata della Meloni, è andata male alle elezioni politiche, ma il leader popolare Feijòo, pur piazzandosi al primo posto, ha pagato la stravagante proposta ai socialisti di andare insieme al governo chiunque avesse vinto. Ha fatto cioè come il segretario socialista italiano De Martino che nella campagna elettorale del ’76 disse: mai senza i comunisti. Portò così voti a Berlinguer e dovette cedere la segreteria a Craxi.

Feijòo, che difficilmente farà il governo, non voleva sporcarsi con Vox, ma oggi Sanchez conquista la presidenza del parlamento spagnolo alleandosi con i catalani di Puigdemont, tuttora inseguito da mandato di cattura internazionale per la secessione del 2017. Al tempo stesso, in Germania il leader popolare Merz ha aperto ad alleanze locali con l’Afd in nome del pragmatismo.

Per dirla in due parole: la Meloni deve salvaguardare Forza Italia da una possibile opa di Salvini, che non so quanto interesse abbia a forzare i tempi; Tajani deve tutelare la dignità del partito facendo molta attenzione agli strappi e in nome del pragmatismo si parlerà delle elezioni europee soltanto dopo il voto del 9 maggio 2024.