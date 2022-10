Il vero tetto che Giorgia deve rompere

Le casse sono vuote e i pochi soldi disponibili (una dozzina di miliardi, al massimo) serviranno ad attenuare i disagi di bollette troppo care in attesa che il prezzo del gas scenda ancora e che l’Europa sciolga il vincolo perverso tra costo dell’elettricità e costo del gas che ha portato alla speculazione degli ultimi mesi. Se non provvedesse l’Europa, provvederebbe l’Italia con il sostegno, crediamo, almeno del Pd.

La legge di bilancio da approvare in pochi giorni si limiterà forse a portare da 65 a 85mila o a 100mila il fatturato sul quale applicare la flat tax, in misura forse superiore al 15 per cento per la parte eccedente; a incoraggiare con una tassazione analoga gli aumenti di stipendio; a fare un primo intervento sull’età pensionabile per evitare che la Fornero torni in vigore il primo gennaio. Segnali relativamente poveri in termini di budget, ma indicativi del percorso politico che si intende seguire.

A quanto par di capire, Giorgia Meloni ha ereditato da Mario Draghi l’abitudine di annunciare i provvedimenti solo a cose fatte. Non può impedire che i suoi colleghi di coalizione parlino, ma c’è da giurare che terrà coperte fino alla fine le carte che contano.

Se non ci fossero una nave tedesca e una norvegese in arrivo, il ministro dell’Interno Piantedosi non avrebbe avuto fretta di rivelare la nuova strategia per contenere gli sbarchi: quel che resta dei vecchi decreti sicurezza di Salvini riverniciati con un forte approccio di politica estera.

Giorgia Meloni ha un compito assai più arduo dei suoi predecessori. L’Italia non cresce da trent’anni, nonostante dal 1994 – nella cosiddetta Seconda Repubblica – si siano alternati diciassette governi di ogni colore. La gente l’ha votata perché spera che il diciottesimo governo porti a un cambiamento radicale. Raggiungere la snellezza burocratica e l’efficienza amministrativa degli altri paesi è possibile soltanto con atti legislativi rirompenti che incontreranno difficoltà di ogni genere. La Meloni ha deciso di rompere il vero tetto di cristallo che soffoca l’Italia. Indipendentemente dalle opinioni di ciascuno, è interesse comune che ce la faccia.