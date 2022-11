Se Giorgia entra nel salotto buono comunitario

Giorgia Meloni è perfino più soddisfatta della sua visita a Bruxelles di quanto lei stessa ha dichiarato l’altra sera. È convinta di aver sfondato il “tetto di cristallo” della diffidenza verso la destra italiana e di aver stabilito anche con la von der Leyen una ragionevole intesa personale, premessa per ogni futuro proficuo dialogo. Con la Metsola giocava in casa: FdI ha contribuito con la Lega alla sua elezione a presidente del Parlamento europeo.

«È una donna tosta, chiara e decisa”, l’ha definita la Metsola. E il fatto che Manfred Weber, leader dei Popolari a Bruxelles abbia condiviso con Raffaele Fitto l’agenda del viaggio della Meloni, dimostra che il presidente del Consiglio italiano è entrato nel salotto buono comunitario. Se Fratelli d’Italia avesse un buon risultato alle ‘Europee’ del 2024 potrebbe portare i Conservatori europei (di cui Meloni è presidente) ad allearsi con i Popolari per escludere i socialisti dalla torre di controllo di Bruxelles.

Naturalmente l’altissimo debito italiano rende faticoso per qualunque premier il percorso europeo, ma par di capire che esistono buone possibilità per raschiare il fondo del barile e raccogliere una somma decente per attenuare il costo delle bollette, come emerso dal consiglio dei ministri di ieri sera. Non sappiamo a quali risultati porterà la svolta sull’immigrazione. Le Ong raccolgono solo una parte minoritaria dei profughi, visto che migliaia di persone arrivano grazie a scafisti “indipendenti”. Ma che una svolta occorresse è indubbio. Non sappiamo che fine faranno le navi tedesca e norvegese in arrivo dopo il salvataggio dei minori e dei fragili. Ma non è possibile andare avanti come negli ultimi anni. Il fatto che la Francia ieri si sia offerta di dare una mano è forse un primo frutto del dialogo Meloni-Macron.

Un altro provvedimento identitario che ha fatto arricciare il naso all’opposizione è il “decreto Rave”. Va migliorato perché non ci siano equivoci sulla libertà di riunione e di manifestazione, ma quel che è accaduto a Modena è straordinario. Se i ragazzi hanno accettato con buon senso l’invito a uscire dal capannone è anche frutto della loro consapevolezza che lo sgombero ci sarebbe stato comunque. Le immagini mai viste prima di giovani che puliscono perfettamente un luogo di occupazione sono rivoluzionarie. Siamo arrivati al punto che la normalità è rivoluzionaria. Roba da matti...