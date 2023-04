Celebriamo ogni anno la giornata della Terra. Nacque con buoni intenti, quando nel 1962 la biologa Rachel Carson pubblicò un libro che sarebbe poi diventato importante nei programmi ambientalisti, e cioè Primavera silenziosa, dove si ragionava sull’abuso del Ddt e le sue conseguenze sull’ambiente. Un buon proposito ancora oggi, visto lo stato dell’arte, non tanto per il Ddt e nemmeno per gli agrofarmaci che non sono più quelli di una volta ma meno tossici per l’ambiente e più efficaci contro i patogeni. Merito dell’industria chimica che ha saputo rispondere a una sfida (e può fare ancora meglio).

Non si può dire lo stesso per la pressione antropica, lì rischiamo la primavera silenziosa visto che stiamo mettendo a dura prova la sopravvivenza di molte specie. Tuttavia, potremmo approfittare di giornate come queste per capire come funziona il mondo. Stiamo infatti correndo due rischi, strettamente correlati. Il primo: non capiamo più il mondo. È come se il mondo fosse costruito da scatole nere, ecco in genere noi commentiamo l’involucro ma ignoriamo quello che c’è dentro. Spesso le critiche vanno avanti per sentito dire, senza un metro di misura utile ad orientarci, e di contro, presi da tanta imprecisione non facciamo nessun sforzo per capire cosa c’è dentro la scatola nera, non riflettiamo mai per esempio dell’energia che serve per sostenere, per dirla alla Vaclav Smil, i 4 pilastri del mondo moderno: ammoniaca, plastica, cemento e acciaio.

E qui arriva il secondo rischio. Giornate come quella appena passata finiscono per dar credito a slogan facili. D’accordo, gli slogan fanno andare avanti i cortei e i cortei servono a smuovere un po’ tutti dalle proprie posizioni di comodo. Ma di contro gli slogan finiscono per abbassare parecchio l’asticella, due o tre mosse e tutto poi andrà per il meglio. Se continuiamo a non aprire la scatola nera poi le soluzioni risulteranno inefficaci. Ed è questo il rischio maggiore: ci sentiremo dei falliti per aver mancato l’obiettivo e non faremo più niente. Dentro le scatole nere ci siamo noi, siamo 8 miliardi.

Quando sono nato, nel 1966, eravamo 3,4 miliardi, quando mio nonno è nato, nel 1899, a stento eravamo un miliardo e mezzo. Nel XX secolo è successo tutto, siamo aumentati di numero perché abbiamo mangiato meglio, imparato a lavarci le mani, costruito bagni piastrellati e buoni impianti fognari e soprattutto abbiamo inventato antibiotici e vaccini. Con queste poche scoperte si è ridotta quasi a zero la mortalità infantile e alzata l’aspettativa di vita. La più grande svolta della storia dell’umanità. La mortalità infantile durante i millenni, dal neolitico fino al 1900, non è mai cambiata, il tasso era altissimo, 1 bambino su 5, nei casi più gravi 1 uno 3, moriva nel primo anno di età. Di conseguenza l’aspettativa di vita era bassa, intorno ai 35 anni. Nel XX secolo è cambiato tutto, abbiamo voluto un mondo migliore dove i bambini non morissero più, ebbene questi bambini sono cresciuti e sono diventati 8 miliardi di adulti che presto arriveranno a 10 miliardi. Vogliamo vivere e per questo impattiamo sul pianeta. Le nostre conquiste hanno gettato le basi per la nostra distruzione: quanti in tanti vogliono vivere qualcuno ne fa le spese. È la grande contraddizione che dobbiamo imparare ad affrontare: per salvare il pianeta basterebbe abbandonare al più presto il pianeta, ma non c’è nessun candidato che si fa avanti. Se vogliamo vivere tutti con minor impatto possibile dobbiamo porci obiettivi più realistici.

A proposito di realismo, non si può, per esempio, gridare salviamo il pianeta e non sapere cos’è l’energia. Molti degli slogan che si sentono, esaminati a dovere, rivelano una profonda ignoranza della questione energetica, gli esempi si sprecano, vogliamo portare a zero l’emissione di Co2 nel 2050 e ancora oggi 84,5% dell’energia globale è ricavata da fonti fossili. Nel 2000 questa cifra era 86%, siamo scesi in 20 anni di solo 1.5 punti in percentuale.

E sarà così ancora a lungo, perché una cosa è la corrente elettrica, quella la fai anche con le rinnovabili, altra cosa sono 4 pilatri, lì le transizioni energetiche sono lentissime. Forse accanto alle celebrazioni dovremmo cominciare sia a prepararci per un cambiamento forte sia ad aprire le scatole nere per capire come funzionano. Solo confrontandoci seriamente con la brutalità della materia e con il grande dilemma del XX secolo, potremmo trovare il modo per rendere questa materia meno impattante e più benevola per noi e il pianeta. Altrimenti sprecheremo solo carta, commenti a vanvera e slogan, e tanti soldi ai creativi per la comunicazione e ovviamente un’invasione di loghi carini che piacciono a tutti, ma per una giornata sola.