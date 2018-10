Giovani e lavoro, al Sud la formazione è un investimento, non un costo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 11 Ottobre 2018, 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La discussione in atto in questi giorni su reddito di cittadinanza e centri per l’impiego è la dimostrazione “dell’emergenza lavoro” e dell’ineludibile necessità di costruire e potenziare il sistema di politiche attive. Le politiche attive, se non mirate a iniziative parallele di investimenti pubblici e privati, non possono risolvere da sole “il problema della disoccupazione/inoccupazione perché non è con i sussidi che si “creano” posti di lavoro. Non si tratta infatti...