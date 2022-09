I dati pubblicati dall’Agenzia nazionale delle politiche attive per il lavoro sui giovani che non lavorano e non studiano e non sono impegnati in altre attività di formazione sono stati ampiamente commentati da questo giornale. Tuttavia i cosiddetti Neet, dall’acronimo inglese che identifica il fenomeno di cui trattiamo, sono solo un lato di un fenomeno che a mio avviso andrebbe letto nella sua interezza e, anche, nella sua unitarietà. Di fronte ai giovani in età da lavoro che tuttavia né lavorano né studiano stanno altrettanti giovani che invece studiano e lavorano lontano dal luogo in cui sono nati. Non vuole essere un invito a guardare il bicchiere mezzo pieno, al contrario. Stiamo parlando di due aspetti di uno stesso processo di depauperamento di risorse umane che incide pesantemente sul tono delle società meridionali e, per quello che ci riguarda, della Campania.

Chiunque visiti una delle città dell’Italia centrale e settentrionale, sede di istituzioni universitarie e di attività economiche e produttive dinamiche non può che restare colpito dalla quantità di giovani del Sud che ormai le abitano. Le strade di Milano, Bologna, Padova risuonano tutte di accenti meridionali e il fenomeno in questi anni si è fatto se possibile ancora più intenso. Neet e nuovi emigranti sono a mio avviso due forme di uno stesso fenomeno, una vera e propria secessione giovanile dalle società del Sud. Due forme diverse, naturalmente, opposte, ma che rimandano ad un comune rifiuto dei modi in cui queste società sono attualmente organizzate. È senz’altro possibile che tra i tantissimi, più di un terzo della popolazione di riferimento, che non lavorano e non cercano nemmeno un lavoro, non studiano e nemmeno si preoccupano di mantenere i livelli formativi raggiunti ci siano molti casi di opportunismo. Sicuramente come è stato detto, ci sono responsabilità che riguardano scuola e università per come sono organizzate e per come concepiscono la loro funzione. Ma un fenomeno di massa di queste proporzioni, così variegato dal punto di vista sociale, che coinvolge strati tradizionalmente deboli ed esposti a tutti i venti della congiuntura insieme ai settori borghesi della società meridionale, non si lascia spiegare sulla base di fattori causali così “esteriori”. Sono trent’anni almeno che tormentiamo la scuola e l’università. Siamo passati dalle conoscenze alle competenze, la didattica laboratoriale si pratica in tutte le salse. Davvero non si capisce che altro fare in questo settore. Per non dire che una delle ragioni del successo professionale di molti giovani meridionali al Nord e all’estero pure qualche cosa pure lo deve al tanto bistrattato sistema formativo.



Il punto è proprio questo. In tutti questi anni, il Sud ha prodotto se non in pari misura, in forme socialmente significative tanto “svogliati interni” che motivati tutti proiettati all’esterno, alla conquista di nuove opportunità di vita. Ciò che accomuna questi due destini, in maniera pure, ripeto, diametralmente opposta, è il rifiuto, se volete, l’impossibilità di trovare una risposta alle proprie esigenze esistenziali all’interno della società meridionale.

Se non si parte da questa constatazione è difficile mettere a fuoco la natura politica del problema di cui ci stiamo occupando. In un modo o nell’altro il fallimento del Sud a trovare posto per i suoi giovani riflette una crisi profonda di identità. Crisi di ideazione e insieme di progetto. Ma anche incapacità di offrire ai suoi cittadini una base reale di riconoscimento e individuazione. Che cosa infatti è capace di offrire il Mezzogiorno d’Italia ad un ragazzo che si affaccia alla vita autonoma? Un tempo almeno il meridionalismo sapeva additare una meta politica e forniva una prospettiva. Strapparsi all’arretratezza, diventare moderni.

Partire, cosa che i giovani meridionali hanno sempre fatto, acquistava un senso all’interno di un orizzonte di riscatto. Ma oggi? In chi e in cosa può identificarsi un ventenne meridionale? Nello sviluppo turistico delle sue terre? Vale a dire nel contenuto in cui si risolve largamente la prospettiva attuale di crescita dell’economia del Mezzogiorno? Veramente si può pensare che le esigenze di crescita personale possano essere soddisfatte dalla prospettiva di fare il cameriere in una pizzeria d’estate?



Si discute molto in questi giorni del reddito di cittadinanza e della dipendenza del Sud. Ma la dipendenza non riguarda solo i percettori del reddito, riguarda un po’ tutti. Tutti quelli che stanno lì ad aspettare i soldi del Pnrr, la nuova panacea di tutte le sventure meridionali. Politici e imprenditori meridionali non hanno espresso in questi anni un’idea che sia tale, una visione generale di sviluppo della società meridionale, ripetono da decenni sempre le stesse cose. Mostrano i pugni, soffrono, lanciano allarmi, minacciano. Una idea, mai. Il problema della società meridionale è la sua testa. Una spaventosa mancanza di élite. Ricostruire una classe dirigente è forse un’operazione più furba che demolire quel poco che resta della scuola. Anche per risolvere il problema dei Neet.