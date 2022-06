Giovanni Allevi e la voglia di “normalizzare” la malattia

Dopo Fedez, Canzian, Marrone, Mihajlović, Vialli, Baricco e Feltri, anche il musicista Giovanni Allevi ha deciso di rendere pubblico di essere malato. Purtroppo è stato colpito da un mieloma, un tumore del midollo osseo.

Allevi ha dunque annunciato che dovrà sospendere per un po’ di tempo tutti i suoi concerti. Sono sempre più numerosi i casi di personaggi famosi – il fenomeno ormai è di rilevanza mondiale – che decidono di raccontare senza vergogna e senza infingimenti di essere malati. Un tempo le star o i vip tenevano nascoste simili informazioni, perché il mercato è spietato, e tende a emarginare chi non è perfettamente funzionale allo show business. Oggi le cose stanno iniziando a cambiare, e non è affatto una brutta notizia.

Ammalarsi non è una colpa. Anzi, è un diritto. È quasi certo che prima o poi ogni essere umano sia costretto ad affrontare questa prova. Per secoli la reazione degli ammalati è stata quella di negare, di nascondersi, di vergognarsi, di tenere per sé malesseri e angosce per paura di essere emarginati. Poi le cose sono iniziate a cambiare, e sempre più persone hanno deciso di infrangere questo tabù parlandone apertamente, e provando a far capire che chi è malato ha diritto non solo a essere curato, ma anche a dare il suo contributo al mondo del lavoro e alla società – nonostante le non perfette condizioni fisiche.

Ancora oggi sono in tanti a non dire di essere malati. E non senza ragione, perché viviamo ancora in una società – soprattutto in ambito lavorativo – dove chi è malato rischia di essere emarginato se è tutelato, e licenziato se è senza tutele. Ed è un fatto gravissimo. Perché un modo concreto di aiutare chi è malato è proprio quello di farlo lavorare come sempre, ovviamente con tutte le accortezze e delicatezze del caso. E invece ci sono ancora persone che discriminano i malati, che li trattano da appestati – ma se il mondo del lavoro non ha livelli etici di gestione del personale, il lavoro non è più strumento di affermazione della dignità, ma giungla feroce, campo di guerra dove a turno, prima o poi, toccherà a tutti di cadere miseramente.

Come tanti, ho ascoltato anch’io gli audio di Fedez. E ho seguito attentamente, a suo tempo, le polemiche sorte intorno alle confessioni disarmanti di Nadia Toffa. La mia opinione è che dire in pubblico di essere malati è una grandissima battaglia di civiltà, che ha come obiettivo quello di aiutare le persone normali come noi a non essere emarginate qualora ci dovessimo ammalare. So bene che non tutti apprezzano, e che sono in molti a vedere dietro a queste sortite promozione, esibizionismo, interesse. Mi permetto di dissentire con i tanti che auspicano maggiore sobrietà e riservatezza, perché dichiarare pubblicamente di essere ammalati rallenta la carriera, allontana molte persone e riduce considerevolmente il numero di fans. La malattia spaventa, e dunque allontana. E invece non dovrebbe essere così. Perché, ripeto, la malattia appartiene a tutti, è un pezzo del nostro destino comune, e nessuno dovrà mai più vivere la malattia come una vergogna o come una colpa. Ecco perché queste confessioni pubbliche fanno bene, perché normalizzano il concetto di malattia e contribuiscono a renderlo meno superstizioso e meno oscuramente minaccioso.

Io penso che non sia facile per un personaggio famoso ammettere una verità così devastante e dolorosa. Ma so anche che è liberatorio farlo, perché è estremamente faticoso – ai limiti della violenza – fingere che le cose vadano bene come sempre, anche quando si ha unicamente voglia di piangere e di dire che si ha paura di morire e di far soffrire i propri cari.

Siamo in un momento di grande apertura della nostra società. Quello che un tempo era da tenere nascosto oggi viene esposto coraggiosamente in piena luce. Sulla malattia c’è ancora molto da fare, perché noi tendiamo ancora a esorcizzare la nostra paura di ammalarci e di morire emarginando e ignorando chi non sta bene. Ma in questo modo noi non facciamo altro che rendere doloroso e atroce come sempre il momento in cui toccherà a noi fare i conti con quello che Susan Sontag ha definito “il lato notturno della vita”.

C’è anche un altro aspetto che mi convince di questo crescente racconto pubblico della malattia da parte dei personaggi famosi, ovvero il fatto che così facendo demitizzano la presunta felicità tutta mediatica e artificiale delle loro vite. Sapere che tutte le vite, anche le più fortunate, sono egualmente esposte al caso e al dolore della condizione umana, rende meno immaturo il nostro sguardo sugli altri. Essere ricchi e famosi, infatti, non risolve i grandi drammi e i più atroci interrogativi che tutti noi siamo costretti ad affrontare.

Che si continui dunque a dire le cose come stanno, a dire la verità – se lo si ritiene opportuno, s’intende –, a non fingere, a non nascondersi, a non provare disagio e vergogna. Perché una società più libera è più giusta è anche una società dove si ha il diritto di ammalarsi, e dove ammalarsi non è più una colpa. Lo so che fa paura “normalizzare” la malattia, ma è l’unico modo che abbiamo per depotenziare i troppi fantasmi che ci portiamo dentro e che ci fanno tremare di paura. Per quanto mi riguarda, condividere nella solidarietà e nella fraternità è già mezza cura.