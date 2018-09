CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 19 Settembre 2018, 22:58

Lesioni cutanee e vescicole purulente sulle mani: sono i sintomi accusati da due minori del campo rom di Giugliano (ponte Riccio) che hanno messo in allarme medici e volontari attivi in quell’area. Dopo i primi controlli al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano (dove si sospettava la leptospirosi) l’invio al Cotugno per esami e colture più approfonditi sull’intera famiglia. Quindi il responso: la positività allo streptococco Beta emolitico piogenico riscontrato in un ragazzo di 14 anni in fase acuta. Il rischio contagio ha fatto temere il peggio.