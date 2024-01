La tragedia della piccola Michelle, morta folgorata per aver toccato un cavo scoperto dell’energia elettrica, riaccende l’emergenza del campo rom di via Carrafiello. La bambina di soli 6 anni, sabato è deceduta dopo essere finita su un cavo elettrico proprio nei pressi della baracca dove viveva con la mamma, il papà e due fratellini più piccoli.

APPROFONDIMENTI Torre del Greco: addio a Benito, precursore del moderno delivery Capri, si va verso l’aumento della tassa di sbarco: 5 euro Santa Maria La Carità: tentano truffa specchietto, l'anziano li porta dai carabinieri

Da sabato sera l’accampamento è senza energia elettrica. La società che gestisce la cabina a ridosso dell’insediamento ha tranciato le derivazioni abusive e da quel momento le oltre 400 persone che vivono in via Carrafiello si sono ritrovate senza corrente. Una situazione a dir poco critica viste anche le temperature rigide di questi giorni e che ha costretto le famiglie a procurarsi dei generatori di energia elettrica.

Sul decesso della piccola Michelle sono in corso indagini da parte della polizia del commissariato di Giugliano ma la dinamica appare chiara. La bimba era nel campo quando sarebbe finita su un cavo scoperto vicino a diverse pozzanghere. Michelle è arrivata in ospedale in arresto cardiaco. Vani i soccorsi dei sanitari. Sulla salma non verrà effettuata l’autopsia. Dall’esame esterno del cadavere ci sarebbe già la conferma di quanto accaduto. Il corpicino della piccola da ieri già è al cimitero di Giugliano.

Ieri, però, chi credeva di trovare l’accampamento assediato da forze dell’ordine o servizi sociali si sbagliava. I residenti del campo erano come tutti gli altri giorni abbandonati a loro stessi, se non per la presenza delle associazioni che si occupano di rom, con la differenza però che 24 ore prima lì è morta una bambina a causa delle condizioni in cui versa quell’accampamento. Ieri don Francesco Riccio, parroco di San Pio X, da sempre vicino alla comunità, è stato al campo per parlare con la famiglia e pregare per la piccola ma quanto ha visto lo ha lasciato ancor di più sconcertato e addolorato. «Questa morte sembra sia zittita - commenta -, oggi (ieri ndr) nessuno si è curato di cosa stia accadendo agli altri bambini rimasti nel campo. Lì si piange una bimba morta ed è l’unica cosa nuova che è accaduta». Basta attraversare velocemente l’insediamento per vedere che a terra è un groviglio di cavi dell’energia elettrica. Una situazione estremamente pericolosa che si aggiunge alle cataste di rifiuti, all’assenza di requisiti minimi igienico sanitari che costringono i bambini a giocare tra melma, fango, animali e spazzatura. Una condizione nota a tutte le istituzioni e che persiste ormai da anni.



Per la comunità di via Carrafiello è stato paventato e invocato un nuovo sgombero. Ma senza una alternativa, l’allontanamento forzato non risolverebbe la questione rom. Per quella comunità furono stanziati anni fa fondi da parte della Regione e del ministero degli Interni per il progetto Abramo, progetto che avrebbe dovuto assegnare abitazioni nonché avviare un percorso di inserimento scolastico per i minori e lavorativo per gli adulti. Abramo ha incontrato in questi anni numerosi ostacoli e reticenze, dalle istituzioni e non solo, e questo ha fatto sì che le associazioni che se ne occupano hanno dovuto più volte rimodulare il piano.

Ad oggi ciò che sono riusciti a fare è stato iniziare un percorso di scolarizzazione dei minori lo scorso anno. I bambini hanno frequentato un istituto a Scampia. Quest’anno alcuni hanno iniziato la scuola a Varcaturo. Ma, nonostante l’impegno assiduo delle associazioni di Abramo, lo scoglio più difficile da superare resta quello delle abitazioni. Tra la difficoltà di trovare proprietari disposti ad affittare case ai rom e Comune e Regione che non semplificano l’iter burocratico, l’idea di far lasciare le baracche a quelle famiglie per inserirle in abitazioni è impantanata tra inerzia e burocrazia.