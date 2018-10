CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Ottobre 2018, 23:34

L’ultima mail ricevuta dai piani alti della Corte di appello di Napoli lascia poco spazio alla fantasia: ci sono 15mila nuovi processi da smaltire - la chiamano «sopravvenienza» -, un dato destinato ad entrare nella relazione di gennaio in vista dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Pochi giorni fa, dunque, l’ultima stima: 15mila processi in Appello, tra cui molti «maxi» dibattimenti, roba di cinquanta imputati alla volta. Un’emergenza tutta napoletana, destinata a congelare in una...