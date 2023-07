Ci vorrà molto tempo per conoscere l’esito delle vicende giudiziarie del ministro Santanchè e del sottosegretario Delmastro. Ma l’antipasto mediatico servito dai magistrati riporta alla memoria precedenti assai indigesti.

Il 22 novembre 1994 Silvio Berlusconi ricevette un invito a comparire mentre presiedeva a Napoli un convegno dell’Onu sulla criminalità organizzata. Abbiamo ormai le prove che la Procura milanese passò la notizia al Corriere della Sera perché uscisse al momento giusto. Il Cavaliere sarebbe stato assolto, ma quella imputazione fu decisiva per far cadere il suo governo. Berlusconi era presidente del Consiglio e la sua caratura politica assai superiore ai due inquisiti di oggi. Ma aver passato all’Ansa la notizia dell’indagine a carico della Santanchè (dopo mesi di secretazione ordinata dal procuratore capo) mentre lei sosteneva in Parlamento (giustamente) di non aver ricevuto alcun avviso, la dice lunga su un certo “animus”. Al tempo stesso l’ordine di un gip al pubblico ministero che aveva chiesto l’archiviazione per Delmastro di imputarlo “coattivamente” – procedura assolutamente infrequente – lascia anche qui qualche sospetto di “fumus”.

Ma la Meloni non è Berlusconi. Il Cavaliere non potette mai fare la riforma della giustizia perché gli si disse che aveva troppi processi addosso per “provocare” ulteriormente i giudici. Aveva inoltre due alleati freddi (Casini) o passati dall’altra parte (Fini). La Meloni è “pulita”, Forza Italia deve la riforma alla memoria di Berlusconi e Salvini sa anche per esperienza personale quanto sia necessaria. S’intenda: la riforma non è fatta contro i giudici (in larghissima maggioranza persone responsabili), ma a favore dei cittadini per far assomigliare le nostre procedure a quelle dei principali Paesi europei e contro quella piccola “ridotta valtellinese” di magistrati – politici che – perso per la prima volta il controllo del Consiglio superiore della magistratura – resteranno in trincea fino all’ultimo come cecchini micidiali. Non è sufficiente perciò un rinvio a giudizio per far dimettere un ministro o un sottosegretario con la decisione di un solo magistrato. Occorre almeno una condanna di primo grado per una decisione poco garantista, ma politicamente inevitabile.