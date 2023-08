Solo una sovrana indifferenza o una gelida superficialità possono giustificare il silenzio della politica a fronte della condizione attuale della sanità in Campania. Poche e sparute sono le voci di chi pronuncia le parole giuste per dire lo scandalo irricevibile, per affermare che dalla qualità dell’offerta di cura si misura il grado di civiltà di una società.

È una matematica del disinteresse, dove la somma delle denunce dell’informazione e l’azione della politica dà sempre zero come risultato. Più i giornali scrivono, più scadenti continuano a essere le risposte di chi deve fornirne di nuove. È un gioco al massacro sulla pelle delle persone che è figlio non si sa bene se di resistenza corporativa o di riluttanza a prendere atto della realtà. Eppure non passa giorno in cui le pagine dei giornali non siano cassa di risonanza di qualcosa di simile a una galleria dell’illogico e dell’irrazionale.

Ogni storia di malasanità lascia a bocca aperta per la sua incomprensibilità, ogni racconto che proviene da ospedali e cliniche stordisce per i suoi meccanismi sempre uguali, per l’inaccettabile ricorsività delle sue storture. Quello che colpisce è la separazione totale tra il Paese reale e la rappresentazione che ne offre la politica. La vita di milioni di persone è come se fosse separata da una parete di vetro, trasparente ma resistentissima, da quella narrata da dirigenti, funzionari e amministratori. Il cittadino indica la luna dei disservizi costanti e il politico guarda al dito delle eccellenze, dei poli specialistici, dei futuribili progetti d’avanguardia. Ma la storia è lenta e la realtà veloce. Non si può più chiedere di pazientare, non si può più invitare ai tempi lunghi delle cose migliori che forse verranno un giorno. Quello della sanità è un problema di adesso, anzi di ieri.



Le interviste che questo giornale ha dedicato nei giorni scorsi all’emergenza sanità con le riflessioni di manager e direttori generali di ospedali e policlinici sono di una chiarezza che fa quasi male, perché sono tutte pressoché concordi nell’analisi e nelle proposte. Non c’è dibattito, non si dà divergenza di letture o di opinioni. Chi è sul campo conosce le criticità, le descrive, ne destruttura le cause, propone soluzioni. Ma di più non può fare perché non è quello il suo ruolo. Tocca appunto alla politica. Ma questo comporterebbe uno scatto di consapevolezza e di coscienza che quella stessa politica non sa o non vuole darsi. Che sia il governo centrale di Roma o la Regione, la percezione oggettiva delle persone è quella di un sostanziale disinteresse. Una volontà di non mettersi troppo nei tumulti, di non impicciarsi.

Chi può curarsi da sé, pagando, è un salvato. Gli altri sono sommersi. E tra i sommersi e i salvati non si dà nessuna zona intermedia, nessuna gradazione progressiva. I 200 casi al giorno del Santobono, le immagini del pronto soccorso del Cardarelli ingolfato di pazienti sulle barelle, i tempi di attesa che si contano con i mesi o addirittura gli anni per l’accesso a visite o prestazioni specialistiche: di questo stillicidio quotidiano cosa arriva alla politica? Tutti coloro che crediamo intenti ad amministrare la cosa pubblica, a esercitare il potere e dunque, in ultima analisi, a occuparsi delle nostre vite che risposte danno, che reazioni hanno? È possibile chiedere la manifestazione di un pensiero che sia indice e spia di un programma vasto e radicale? Siamo abituati a pensare che la crisi della sanità sia essenzialmente una crisi economica, ma non è così, o almeno non solo. È certo che i continui tagli al settore lo hanno buttato nel baratro anno dopo anno, riduzione dopo riduzione.

Ma l’economia è l’aspetto più evidente solo perché è quello più facilmente misurabile. In realtà si tratta di qualcosa di più vasto e profondo. Le istituzioni di governo sono arcaiche e si muovono con la lentezza di un dinosauro perché sono strutturate non per favorire i cittadini ma soprattutto chi ci lavora, spesso sovrastate da lobby sindacali o da piccoli gruppi interni di potere, rallentate dall’anzianità, dall’esasperato formalismo, dalla farraginosità demenziale delle procedure, dalle ondate di demagogia e populismo che in realtà coprono spesso indicibili interessi. Chi tocca il settore sanitario in favore di una razionalizzazione e di una tutela depotenzia il proprio capitale politico. I risultati complessivi e finali sono appunto sotto gli occhi di tutti. C’è un’intera comunità di operatori sanitari, pazienti e cittadini che attende non solo risposte ma fatti, concreti e misurabili, ma al momento quello che risuona con grande forza è solo la sostanziale assenza di una reazione qualsivoglia.