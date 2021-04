Gli anni di piombo non sono l'apartheid

Lo diceva uno dei maggiori filosofi francesi del Novecento, forse il più grande, Jacques Derrida. Diceva che non vi è giustizia in cui non sia presente un grano di vendetta, o vendetta in cui non sia presente un grano di giustizia. Non insegnava in questo modo né la rinuncia a fare giustizia, né la condiscendenza nei confronti della vendetta, bensì piuttosto la consapevolezza dei limiti della giustizia, e insieme la comprensione per i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati