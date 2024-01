Come gli altri gruppi tech, Amazon in testa, anche Google continua a investire in modo massiccio sull’intelligenza artificiale tagliando centinaia di posti di lavoro in altri settori un tempo considerati in espansione. Con una mail arrivata mercoledì notte, il gruppo ha licenziato circa mille dipendenti in diversi settori, anche assolutamente strategici.

Sono 25 anni che insegno, la maggior parte dei quali in scuole difficili, nelle periferie disagiate, nei quartieri più a rischio, ma ho sempre trovato il modo di far arrivare a tutti, o quasi, la ricchezza e la risonanza della parola poetica. Ma adesso no, adesso la poesia ha smesso di comunicare emozioni. E non solo la poesia, anche i grandi romanzi, la letteratura in generale, che è diventata un territorio estraneo, una regione inesplorata e inesplorabile.

Che cosa è successo? Come siamo arrivati a questo punto? E, soprattutto, mi chiedo, la scuola italiana, gattopardescamente volta a tutto cambiare affinché nulla cambi, si è accorta davvero di questa drastica mutazione, che non è più tanto antropologica, come diceva Pasolini, ma cognitiva? Nel giro di quindici, ma anche dieci anni, nel mio ruolo di insegnante ho potuto constatare che di classe in classe, di generazione in generazione, gli alunni si sono sempre più allontanati dal pensiero complesso, dalla lettura profonda, e perfino dalla visione composita (i film che facevo vedere in classe solo poco tempo fa con un certo profitto, per esempio, oggi risultano indigesti, improponibili). Li vedo, oggi, i miei alunni, smarriti, disinteressati, apatici e afasici di fronte a quella cultura umanistica nella quale, bene o male, noi tutti ci siamo formati, ridotta ormai a un ferro vecchio. Così come li vedo risvegliarsi dal letargo in cui languono non appena possono smanettare sui loro smartphone, ma senza saperlo, senza sospettarlo, probabilmente senza preoccuparsene nemmeno, mentre agiscono (agiscono?) sui loro schermi luminosi sono manipolati da qualcosa di molto più grande di loro, consegnandosi anima e corpo a quel potere digitale che sta devastando le loro capacità riflessive, lo spirito critico, la curiosità intellettuale. Forse non ce ne siamo resi conto nemmeno noi, ma stiamo assistendo a una zombificazione generazionale che prelude a un futuro dispotico, dominato dai data e dall’IA.

E i nostri ragazzi sono le cavie inermi di questa rivoluzione culturale. Noi docenti, che ancora ci ostiniamo a leggere poesie ad alta voce in classe, e che solo fino a pochi anni fa lo facevamo suscitando stupori e soprassalti emotivi nei ragazzi, oggi siamo i testimoni diretti, impotenti di questo disastro a cui non sappiamo porre rimedio. Se prima eravamo i Maestri capaci di accendere la fantasia altrui, di affascinare e commuovere contagiando con il nostro entusiasmo, oggi siamo costretti a soccombere di fronte alla dittatura del digitale, che odia tutto ciò che è polisemantico, evocativo, metaforico, tutto ciò che mette in moto significati nascosti, poiché ha bisogno soltanto di indurre bisogni e consumi superflui, spacciare immagini vuote e stili di vita conformistici. Che cosa sono i libri? A che cosa servono? Chi ha ancora la voglia di leggerli? E perché sprecare tempo se si può impiegarlo a scrollare video su TikTok, a mettere storie su Instagram, a surfeggiare su brandelli di informazioni o a spiare nelle vite degli altri poiché la nostra diventa sempre più povera di nutrimento vitale? Che senso ha la letteratura se siamo tutti votati alla religione dell’algoritmo? Sono domande che ogni insegnante di italiano si pone, oggi, certo, ma sarebbe un errore drammatico credere che è solo un problema scolastico, disciplinare.

È qualcosa, infatti, che ci riguarda tutti, che riguarda il futuro del nostro mondo. Smettiamola di consolarci, di illuderci parlando di intelligenze diverse, a proposito delle nuove generazioni, di competenze differenti dalle nostre, di capacità multitasking che noi boomer non abbiamo. Sono tutte frottole. Favole che ci raccontiamo per non vedere la verità. Quella verità con cui ogni giorno si confronta chi si dedica in classe al tentativo di far leggere un testo letterario. Dovremmo avere, allora, il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, come ha fatto il neuroscienziato tedesco Manfred Spitzer in un suo libro di dieci anni fa, «Demenza digitale.

Come la nuova tecnologia ci rende stupidi» (Corbaccio), dove si dimostra, studi alla mano, la degenerazione cognitiva provocata dall’abuso ossessivo dei social e si pongono domande cruciali su come tutto ciò giovi al sistema economico dominante a cui siamo tutti passivamente asserviti. Dovremmo allora avere il coraggio di aprire gli occhi e assumerci la responsabilità di questa sciagura. Ma non lo facciamo. Forse sono cose, queste, da vecchi dinosauri nostalgici. O forse tutto ciò che ho detto è solo un brutto sogno, un incubo da cui ci sveglieremo, per tornare a leggere di Paolo e Francesca, di albatri e infiniti, e riprovare, insieme, la dolcezza del naufragare nel mare della poesia e dell’immaginazione? Sarebbe bello pensarlo, certo, ma con i sogni, belli o brutti che siano, lo sappiamo, non si è mai cambiato il mondo, né il nostro, né quello dei nostri figli.