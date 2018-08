CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 30 Agosto 2018, 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non leggo un libro da tre anni!». Lo ha affermato con un sorriso compiaciuto la sottosegretaria ai Beni Culturali Lucia Bergonzoni, ospite della trasmissione “Un giorno da pecora” su Rai 1. È una frase simbolo di un periodo e di un modo di fare politica. Perché è un bel po’ che stiamo assistendo alla crisi dell’expertise e al trionfo dell’incompetenza. Non a caso, su queste colonne è stato evocato lo spettro del Medioevo per parlare dei giorni nostri. E, in...