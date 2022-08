Ci eravamo talmente abituati a parlare di autunni caldi che quasi non riusciamo nemmeno a pensare a cosa accadrà, all’opposto, nel prossimo autunno. E soprattutto a immergerci almeno mentalmente nella dimensione di un Paese che dovrà razionare l’utilizzo dell’energia elettrica, ridurre i tempi e la temperatura degli impianti di riscaldamento, ritornare a forme di austerity che non saranno probabilmente analoghe a quelle della prima crisi petrolifera degli anni Settanta (quelle delle domeniche a piedi, per intenderci) ma non meno impattanti con molte abitudini di vita e di lavoro.



Già, il lavoro. Da mesi l’allarme per le conseguenze che il caro-energia produrrà sul sistema produttivo nazionale è scattato. Le filiere sono state preavvertite della possibilità di fermate più o meno brevi (ma nessuno oggi è in grado di stabilirlo con precisione) nel tentativo di evitare il caos organizzativo che sembra per la verità piuttosto probabile. Ma se per le grandi aziende la percentuale di rischio appare in qualche modo gestibile, come del resto almeno finora è accaduto di fronte alle super bollette del gas e dell’elettricità, lo stesso non può dirsi per le imprese di più piccole dimensioni e soprattutto le microimprese.



Qui le incognite abbondano e non è un caso che la preoccupazione per il futuro di molte di esse aumenta di giorno in giorno. La crisi energetica seguita ai due anni di pandemia, diventati sopportabili solo grazie ai sussidi a fondo perduto dello Stato, ha riaperto ferite importanti a proposito della tenuta di questo fondamentale spaccato dell’economia. E a Napoli la preoccupazione rischia di diventare vera e propria angoscia considerato che non potranno certo bastare tutti i sostegni pubblici promessi o distribuiti dal governo per garantire una nuova, parziale ciambella di salvataggio a chi potrebbe di nuovi trovarsi con l‘acqua alla gola.



Ma forse il vero pericolo è un altro. E cioè che in questa condizione di assoluta incertezza, sia il denaro sommerso, il capitale di provenienza illecita a farsi avanti offrendo soluzioni, risposte, garanzie, ovviamente del tutto illegali. È già accaduto e tornerà probabilmente ad accadere nonostante l’esperienza del passato, anche recente, abbia messo in guardia da certe complicità. Nei periodi di crisi come questo le lusinghe dei clan della camorra o dei professionisti della truffa si sprecano: è qui che si determinano i passaggi di proprietà nascosti da prestiti all’apparenza convenienti, ad esempio. È qui che l’economia in nero dilaga, favorita da un approccio anche pseudo-culturale delle “vittime” che non è affatto scomparso. Per resistere occorrerebbe un clima di fiducia almeno a medio termine che in questo momento è difficile trovare tra gli imprenditori. Molto dipenderà dalle scelte con cui un governo chiamato a gestire solo l‘ordinaria amministrazione proverà ad affrontare l’ennesima emergenza. Ma molto, forse la componente più rilevante, dipenderà come al solito da fattori tanto necessari quanto tradizionalmente complicati da cercare da queste parti: lo spirito di squadra, la solidarietà dentro le filiere produttive e le categorie, la compattezza delle istituzioni e delle forze sociali. In altre parole, la forza del sistema, oggi più che mai unico e indispensabile argine allo spericolato individualismo di questa stagione. Quello in base al quale salvarsi da soli è meglio che farlo con gli altri.