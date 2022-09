A meno di due settimane dalle elezioni le abbiamo sentite un po’ tutte e su tutti i fronti. Quello di cui s’è parlato pochino, e decisamente male, è ancora una volta la scuola, ma questa rimozione è ormai così radicata e abituale che non se n’è accorto nessuno. Chi vive la scuola sulla propria pelle già se lo aspettava. Chi non la vive, pure. Da questo punto di vista, un eterno ritorno dell’uguale che ha il talento di non scontentare o sorprendere nessuno.

È questa stanza vuota, questo panorama sgombro ciò a cui faceva riferimento ieri Adolfo Scotto di Luzio su queste colonne quando parlava della natura politica della questione Neet: 114mila persone, solo a Napoli, tra i 16 e i 35 anni che, in buona sostanza, non fanno nulla.



Non studiano, non lavorano e non ricevono alcun tipo di formazione. Il 38% dei trecentomila napoletani ricompresi in quella fascia d’età. Numeri giganteschi che dovrebbero far saltare sulla sedia qualsiasi membro di una classe dirigente e politica dotata di un pacchetto minimo di lucidità e senso di responsabilità. Solo che – come lo stesso Scotto di Luzio scriveva – qui al Meridione quei politici e imprenditori “non hanno espresso in questi anni un’idea che sia tale, una visione generale di sviluppo della società meridionale, ripetono da decenni sempre le stesse cose. Mostrano i pugni, soffrono, lanciano allarmi, minacciano. Una idea, mai”.



E cosa mai potrebbe andare storto quando mancano le idee in uno scenario fatto di dispersione scolastica, docenti avviliti e depressi, edifici pericolanti, classi sovraffollate, dirigenti ridotti loro malgrado al ruolo di burocrati e passacarte? Un quadro che assomiglia sempre più a una promessa che non si avvera mai, una scena immobile che ha perso il passo e ristagna, che ha mancato appuntamenti decisivi e che per mille motivi sembra condannato a perenni arretramenti rispetto ai traguardi che a un certo punto apparivano a portata di mano. A un minuto di luce corrispondono dieci ore di buio.



Ed è francamente difficile che, con l’avanzare dell’oscurità, non subentri nelle persone un senso d’angoscia. Che è proprio il sentimento, o lo stato d’animo, più o meno mascherato o smussato, che sempre più si respira non solo nella parte meno favorita e meno istruita della nostra società, nelle migliaia di napoletani e napoletane che vivono in condizioni di povertà assoluta o relativa che vedono la scuola per i propri figli come insostenibile perdita di tempo, insopportabile sospensione dal mondo del lavoro, lavoro quale che sia, lavoro a tutti i costi – lavoro precario, o addirittura nero, sfruttato, sottopagato, senza uno straccio di garanzia o copertura, basta che sia utile a mettere il famoso piatto sulla tavola. Questo senso di angoscia, o di inutilità, della scuola, tocca in misura imprecisabile, ma certo non insignificante, l’esistenza e il destino anche di settori lontani, fino solo a pochi anni fa, da questo sentire, tant’è che i tassi dei cosiddetti inattivi cominciano a crescere anche nei quartieri borghesi della città, non solo in quelli periferici. Ma c’è dell’altro e di più, mi pare, in questa piega.

C’è la convinzione, per esempio, che sia necessario spingere la scuola a onorare quasi esclusivamente la dimensione unica del lavoro, della preparazione all’impiego, della monetizzazione immediata del sapere, delle conoscenze e delle competenze. Si intravede, in ultima analisi, una considerazione pressoché esclusiva per la dimensione di ritorno economico del tempo impiegato a studiare, accompagnata da un’insofferenza crescente verso l’idea di scuola come luogo di crescita di cittadinanza, di messa a sistema di una coscienza civile basata sulla crescita culturale e sulla consapevolezza intellettuale. Se, e quando, la politica parla di scuola, è in questi termini che lo fa. Se, e quando, la classe dirigente pensa alla scuola, è con queste finalità che lo fa. In mezzo a tutto questo, il disinteresse di un pezzo importante della città verso quei giovani e il loro futuro, assieme al fastidio – espresso il più delle volte a mezza voce, ma non per questo meno irritato – nei confronti di educatori e insegnanti, studenti e famiglie, presidi e impiegati, dirigenti scolastici e personale di segreteria e alla espressione delle loro necessità e bisogni. Con premesse simili – che premesse non sono durando ormai da anni – non potrà che essere l’ennesima occasione amara lo spettacolo, chiamiamolo così, del buio e del nulla in cui la scuola tornerà a ripiombare dal prossimo 26 settembre. Aspettando i futuri dati su dispersione, abbandono e fallimento scolastico.