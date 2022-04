Gli opinionisti che vanno alla guerra

Di sicuro, come me, anche voi, più o meno angosciati per l’invasione dell’Ucraina, guardate i talk in tv. Ce ne sono tanti, coprono i palinsesti interi e sono per tutti i gusti e le sensibilità politiche. Potete tuttavia notare una tendenza comune, una linea trasversale che si ingrossa: nella sostanza, al netto delle raffinate analisi geopolitiche, il leader russo diventa via via più simpatico.

Oppure gli si attribuiscono...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati