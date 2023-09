Si fa presto a chiedere a Joe Biden di farsi, cortesemente, da parte. Il problema è che non si tratta di una decisione personale. O meglio, ammesso e non concesso che il capo della Casa Bianca fosse intenzionato a fare un passo indietro, si aprirebbe un vuoto di potere che nessuno saprebbe come riempire. Perché la scelta del capo della prima potenza mondiale è un intricatissimo processo.

Di cui il cittadino comune conosce a malapena i titoli – e le facce – in televisione. Ma, nella realtà, risponde a regole precise, ed estremamente complesse.

Cominciamo con la seniority. Contrariamente al trend affermatosi di recente sulla scena europea, la maggioranza dei presidenti Usa sono politici di lungo, anzi lunghissimo corso. L’eccezione di Obama è subito rientrata con la candidatura della Clinton, che è valsa anche a ribadire il ruolo importante dei legami familiari nella trasmissione del testimone presidenziale. Prima di Obama, il giovane Bush aveva letteralmente ereditato lo scettro della Casa Bianca dal padre. A conferma che il requisito più importante per aspirare al seggio imperiale è fare parte di una rete ampia e consolidata di rapporti con l’establishment: aziendale, finanziario, culturale. L’osservatore europeo, abituato a districarsi in paesi sostanzialmente omogenei e frutto di antiche storie nazionali, non riesce nemmeno a immaginare quale sia la costruzione e gestione di un network di rapporti personali che coprano cinquanta stati diversi come la California e l’Alabama, aziende globali che spaziano dal petrolio all’intelligenza artificiale, e vecchi e nuovi media che influenzano decine di milioni di utenti. Con l’aggravante che non si tratta di osservatori più o meno interessati – come nel caso delle elezioni in Europa, gestite quasi esclusivamente dai partiti – ma di veri e propri aspiranti partner che ambiscono a sedersi al tavolo decisionale, schierandosi da una parte e/o dall’altra, e contribuendo coi propri quattrini al successo di una candidatura.

Col che entriamo nel vivo della gara, la corsa a ostacoli – il campo minato – delle primarie. Una sfida – come si è visto a più riprese – che resta ampiamente imprevedibile, perché accanto al fattore establishment entra in gioco quello carismatico. Una dote che non si improvvisa, e che il più delle volte si finisce con lo scoprire solo in presa diretta. E, magari, quando è troppo tardi per rimediare o tirarsi indietro, come è successo con la vicepresidente, che da stampella di salvataggio si è rivelata il peggiore handicap nella partita della successione.

Da questo sommario elenco si capisce che, se anche Biden si ritirasse, ci sarebbe un salto nel buio. Teoricamente ci sarebbero ancora i tempi per ripartire da capo. Ma sarebbe quanto meno indispensabile avere ai nastri di partenza un nugolo di personaggi di calibro, già provvisti delle credenziali – e delle macchine elettorali – per aspirare credibilmente a diventare gli avversari di Trump. Non ce ne sono, e, al punto in cui siamo, è altamente improbabile che ce ne saranno.

Anche perché – piaccia o non piaccia – in prima e ultima istanza il fattore personale gioca comunque un ruolo determinante. Biden è certamente consapevole del contesto che abbiamo descritto, e del baratro che si spalancherebbe se scegliesse di mettersi da parte. Ma se anche dovesse convincersi che si potrebbe aprire uno spiraglio per una candidatura alternativa, e potenzialmente più forte, perché mai lo dovrebbe accettare? Quale moto dell’animo potrebbe spingere un uomo a lasciare il vertice del potere globale, sua sponte e senza costrizioni?

Forse, solo le condizioni di salute. Se dovessero deteriorarsi molto e in fretta. Ma alla luce di quanto abbiamo detto, non pare che sarebbe auspicabile per chi non vuole vedere Donald Trump rientrare a Capitol Hill senza bisogno di rompere i vetri.