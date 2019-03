Gli ultrà del passo indietro sui diritti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Marzo 2019, 22:30

Assistiamo al vecchio che avanza con un misto di paura e di sorpresa. La scena che si propone da domani a Verona in occasione del Congresso Mondiale delle Famiglie sa di Medioevo. Sembra una puntata fuori tempo massino di «In nome della rosa». Saranno della partita oligarchi russi, come Konstantin Marcov, e americani post-Bannon come Brian Brown, presidente della National Organization for Marriage negli Stati Uniti. Non mancherà la destra cattolica legata al gruppo Pro-Vita, e qualche fantasioso attivista. Come la...