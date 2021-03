Il ciclone SuperMario sui partiti

È trascorso un mese dall’insediamento del governo Draghi e se ne vedono gli effetti. No, non quelli legati all’azione dell’esecutivo, che andrà misurata nelle prossime settimane.

La valutazione sarà, anzitutto, sulle due sfide decisive che lo attendono, il piano nazionale di ripresa e resilienza e il piano vaccinale, ma quelli che si registrano nello sconquassato sistema dei partiti.

In un mese, è cambiata (o sta cambiando) la guida di ben due partiti, il Pd e i Cinque Stelle, mentre anche due piccole formazioni, LeU e piùEuropa, sono in forte fibrillazione. Nel centrodestra il quadro sembra più solido, ma soltanto perché Giorgia Meloni ha scelto di restare dove stava, cioè all’opposizione, mentre Forza Italia rimane nel limbo in cui si è confinata da quando rinvia le decisioni sul futuro post-Berlusconi. Solo la Lega sembra per ora essere riuscita a rovesciare come un guanto la linea politica mantenendo la stessa leadership. Anche in quel campo, tuttavia, l’effetto Draghi non tarderà a manifestarsi, perché la divaricazione fra i due partiti maggiori, Lega e Fratelli d’Italia, ora non è solo competizione fra leader che remano nella stessa direzione, ma anche partita aperta fra linee politiche ben distinte.

Resta il fatto, però, che è nel campo allargato del centrosinistra che si sono visti i cambiamenti più macroscopici. Zingaretti si è dimesso vergognandosi della qualità della discussione interna al partito, ma un atto del genere è innanzitutto conseguenza di una strategia politica franata di fronte alla crisi del governo Conte e alla decisione di quest’ultimo di scendere in campo con i Cinque Stelle. I quali, a loro volta, hanno subito nel voto di fiducia pesanti defezioni, e devono ora darsi un assetto del tutto inedito, che sia confacente al nuovo Capo politico e alla scelta di stare nel campo del centrosinistra.

Si possono infatti raccontare in molti modi le traversie che vivono oggi Pd e Cinquestelle. I dem hanno conosciuto dalla nascita ad oggi una grave emorragia di consensi, salvo la fiammata alle europee del 2015. Non solo nelle politiche: anche nelle elezioni regionali il Pd è arretrato un po’ ovunque. Ha cambiato sette segretari in quattordici anni (Letta è l’ottavo), ha perso costantemente iscritti, e si è ridotto ad essere un partito di eletti, con una circolazione interna di idee ridotta al minimo. I grillini, a loro volta, hanno capovolto praticamente tutti i punti sui quali avevano costruito la loro identità, tanto sul piano dei contenuti quanto su quello del metodo. Resta da consumare definitivamente la rottura con Casaleggio e da cancellare il limite dei due mandati per i parlamentari, e poi si potrà dire che nulla del Movimento delle origini sarà rimasto com’era.

Si possono raccontare queste cose, e non la si finirebbe con gli aneddoti, le incoerenze e le giravolte: insieme, le due storie, però, risulterebbero sorprendentemente complementari. Il populismo degli uni e il governismo degli altri ha prodotto infatti, negli uni e negli altri, lo stesso vuoto di proposta politica, e abbandoni oppure espulsioni negli uni come negli altri.

Dopodiché arriva Draghi e bisognerebbe mettere da parte i racconti e le storie e dire semplicemente: logico, no? Se si guarda al trauma prodotto dalla fine di un governo in piena pandemia, per l’azione di un attore politico, Renzi, che peraltro, grazie alla sua spericolata manovra, non è cresciuto di un solo decimo di punto nei sondaggi, c’è da sgranare gli occhi, da rimanere ancora una volta stupiti per i machiavellismi, i tatticismi e i bizantinismi dei «soliti italiani». Renzi, lo spregiudicato. Già. Ma se si misurano le cose sul metro della progettualità politica, la svolta impressa dal governo Draghi è sin troppo logica, è anzi la plastica rappresentazione di un vuoto che c’era già, che era evidente nello sbiadimento del colore grillino, già pronti a stingersi e confondersi nel verde leghista o nel rosso democratico pur di rimanere nel quadro, e nell’incartocciarsi del Pd intorno a una vergognosa (copyright dell’ex-Segretario) guerra di posizionamento interno che non accennava a finire.

Ora si cambia. Conte e Letta sono chiamati anzitutto a riempire di contenuti quel vuoto, a costruire forze che abbiano significato per la società, per i suoi interessi e bisogni, per i suoi ideali e valori, e non semplicemente per la fidelizzazione correntizia o improvvisata di personale politico. In un mese, è già successo abbastanza. Quando Draghi comincerà a prendere un certo numero di decisioni rilevanti per il futuro del Paese, si vedrà se quel che è successo sarà servito davvero a cambiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA