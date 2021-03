Se la paura di un'indagine blocca le opere

Anni fa dissi a un presidente della Corte dei Conti: «Senza volerlo, il suo ufficio favorisce sensibilmente la corruzione». Alla sbigottita Eccellenza, feci presente che il terrore del danno erariale che può rovinare la sua famiglia induce il funzionario pubblico a non firmare documenti impegnativi. Chi firma – in genere molto bravo – si fa pagare talvolta il rischio dall’imprenditore…

È questa una delle ragioni per cui la realizzazione di un’opera pubblica da 300 milioni richiede cinque anni e una da cinque milioni ne vuole undici. Perché d’altra parte – se non per la paralisi endemica della nostra amministrazione pubblica – tra il 2000 e il 2019 l’Italia è passata da crescita 100 a 103 e gli altri da 100 a 126? Un’altra ragione va ricercata nella mancanza di progettisti. Ma le due questioni sono legate. Il governo ha nominato 58 commissari per sbloccare il fermo di altrettante grandi opere per 66 miliardi, di cui 40 già finanziati, cioè nel cassetto. A molte di queste opere manca progettazione esecutiva, quindi è impossibile bandire le gare. Perché abbiamo pochi ingegneri. Quando ho detto al ministro delle Infrastrutture Giovannini perché non cerchiamo all’estero quelli mancanti, la risposta è stata: «Chi viene a lavorare in Italia con le norme che abbiamo?». Per questo è stata costituita una commissione dai presidenti di Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Autorità anti corruzione per indicare entro un mese la strada per fare da noi quel che da sempre si fa all’estero. Non sarà infatti un caso se i pochi grandi costruttori che ci sono rimasti fanno fuori d’Italia il 98 per cento del loro fatturato. Questo è uno dei compiti essenziali del governo Draghi ed è una delle condizioni per poter spendere nei tempi previsti i tanti miliardi che ci arriveranno dal Recovery Plan.

L’altro compito essenziale, come sappiamo, riguarda le vaccinazioni. La vicenda Astrazeneca e in parte anche quella di Sputnik dimostrano quanto la geopolitica influenzi fatalmente scelte vitali per la sorte dell’umanità. E quanto ancora una volta la solidarietà europea vada in frantumi. Angela Merkel, dopo essersi approvvigionata per suo conto di 30 milioni di fiale Pfizer e aver bloccato Astrazeneca senza una telefonata ai suoi partner, ieri sera si è detta pronta a comprare lo Sputnik anche senza autorizzazione dell’Ema. Noi siamo convinti che la capacità vaccinale italiana sarà in proporzione tra le più alte al mondo. E fa piacere, intanto, che nell’auspicato snellimento del Comitato tecnico scientifico abbiano trovato posto finalmente un virologo e un immunologo. Sembra incredibile, ma in quello ipertrofico di prima non c’erano…



