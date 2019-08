Governo, la vera sfida sarà tra statalisti e riformisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 26 Agosto 2019, 22:30

In un agosto mai così ricco di incertezze politiche (nascerà un nuovo Governo? ci sarà l’aumento dell’Iva? chi scriverà la prossima legge di bilancio?), ci pensa l’Ocse a mettere qualche punto fermo. E, ancora una volta, non sono buone notizie per la nostra economia: in Italia, la crescita è nulla, sia su base annuale sia su base trimestrale; siamo gli ultimi tra i Paesi del G7 (+2,3% la crescita degli Stati Uniti, primi classificati). E lontanamente sotto la media tra i membri...