Le due domande sulla crisi sempre (e solo) minacciata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 27 Luglio 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sottotesto delle liti continue nel governo (tanto continue da non fare più notizie) sta racchiuso in due domande legate tra loro. 1. Sarà questo Parlamento a eleggere all’inizio del 2022 il nuovo presidente della Repubblica? 2. Se e quando ci fossero le elezioni politiche anticipate, quale governo vi accompagnerebbe il Paese negli ultimi sessanta giorni? Le due domande sono uno dei tanti rovelli che frullano nella testa di Matteo Salvini, se avrà ragione nel sostenere che il caso Russia non lo...