Perché è giusto fare i conti con il merito

Sta facendo molto discutere l’aggiunta della dicitura «e del Merito» al nome del ministero dell’Istruzione. Sono in tanti ad applaudire a questo riferimento esplicito alla meritocrazia, ma non sono pochi quanti sostengono che il principio del merito sia una sorta di resa al darwinismo classista, per cui avanti debbono andare unicamente i bravi, trascurando quanti, per mancanza di strumenti o di volontà, si impegnano poco e male negli studi e nella formazione.

La questione non è nuova, e merita di essere discussa laicamente, e senza pregiudizi ideologici.

È evidente che nelle intenzioni del nuovo governo il riferimento al merito sia un elemento di giustizia sociale che dovrebbe valorizzare quanti, al di là del censo e del ceto, dimostrano di essere bravi nel loro settore. Tanti tra coloro che criticano la sottolineatura del sostantivo “merito” affermano che la scuola non dovrebbe premiare i bravi, ma mettere tutti, nessuno escluso, nella condizione di ottenere una buona formazione scolastica e civile. In altri termini: la scuola non dovrebbe funzionare da implicito selezionatore, sul tipo aziendale, degli elementi migliori, ma contribuire alla crescita culturale e civile di ciascun studente proporzionalmente alle sue capacità intellettive e volitive.

Probabilmente i due aspetti non sono così in contraddizione come si vorrebbe far apparire. Infatti è assolutamente possibile costruire una scuola inclusiva che non abbandoni nessuno e che, tuttavia, permetta ai più capaci e meritevoli di essere messi nelle migliori condizioni per emergere, senza doversi livellare verso il basso per solidarismo pedagogico. Riconoscere il merito nella scuola pubblica non significa costruire una selezione classista delle future classi dirigenti, ma permettere fino in fondo a tutti, anche a chi proviene da famiglie umili, di ottenere una formazione di altissimo livello pur non frequentando scuole private molto costose ed esclusive. Riconoscere il merito nelle scuole pubbliche significa continuare come sempre a offrire formazione ed educazione a tutti ma, allo stesso tempo, far capire che non bisogna essere ricchi e figli di famiglie importanti per crescere culturalmente e professionalmente, e per vedersi riconosciuta un’eccellenza, un talento, un tratto distintivo. L’eguaglianza non è abbattere chi ha una marcia in più per renderlo medio come la maggioranza, ma dare a tutti la possibilità di avere le identiche opportunità scolastiche di partenza e una dignità formativa in base alle proprie esigenze.

Tutti si lamentano che in Italia prevalgano caste, appartenenze, raccomandazioni, circoli chiusi, rendite di gruppo, ecc. Non appena si prova però a inserire elementi di valorizzazione del merito si grida, in nome di un mal inteso egualitarismo, al thatcherismo o al darwinismo. Ma l’unico modo che si ha di scardinare l’Italia delle filiere corte, dei gruppi di potere, degli amici degli amici, delle selezioni al ribasso e dell’uno vale uno è proprio quello di valorizzare il merito nella formazione della scuola pubblica. Perché è vero sì che nessuno deve rimanere indietro – nemmeno chi non ha voglia di impegnarsi – ma neppure è accettabile che chi ha i numeri per correre sia costretto a rallentare o addirittura a fermarsi a causa di un Welfare paternalistico che quasi si vergogna a dire che il merito è un valore da alimentare e premiare.

E tuttavia un problema si pone, nella valorizzazione del merito in Italia. Tende infatti a prevalere un metodo di valutazione iper-burocratico, nozionistico, per quiz, per “vero e falso”, per giochi enigmistici, per titoli accademici formalistici, penalizzando quanti hanno un’intelligenza aperta, viva, critica, dialettica, originale, fuori dagli schemi un po’ automatici dei punteggi ministeriali. Un sacco di ragazzi e di ragazze di talento rimangono fuori perché non conformi, perché a disagio in questo rigido meccanismo burocratico, che tende a premiare un sapere asettico da algoritmo. Questo aspetto è clamoroso, tanto per fare un esempio, nelle selezioni per accedere alla facoltà di medicina, dove alla passione, al sapere critico e all’intelligenza si preferisce un sapere un po’ ottuso, mnemonico e cavilloso.

L’Italia ha un disperato bisogno di merito, ma anche di rigore e serietà, perché non c’è cosa peggiore che valere e vedersi scavalcare da persone meno brave ma ben inserite in circuiti relazionali forti. E la scuola pubblica, lungi dal voler diventare luogo di esclusione, deve motivare al meglio chi si impegna e dimostra di avere talento e volontà. Perché l’uno vale uno funziona bene nei comportamenti morali, ma è devastante se diventa criterio di selezione delle classi dirigenti. Nessuno deve rimanere indietro, ma nessuno venga costretto a non credere nella propria bravura e nella certezza che sarà valorizzata.