In questi giorni si ricorda, trascorsi trenta anni, la concertazione Governo - parti sociali, con riflessi sul ruolo del Parlamento, voluta da Carlo Azeglio Ciampi, presidente del Consiglio nel 1993. L’Italia, allora, era reduce da un grave crisi che aveva visto, nell’anno precedente, il crollo della lira sotto una fortissima manovra speculativa che si era scatenata dopo aver constatato, tra l’altro, le difficoltà dell’industria pubblica con il fallimento, in particolare, dell’Efim e dopo alcune misure sconsiderate. Ci fu infatti la decisione notturna del Governo Amato di istituire un’imposta “ una tantum” del 6 per mille sui conti correnti.

Le riserve valutarie della Banca d’Italia erano ridotte al lumicino e, a causa di quest’ultima decisione, si verificava che molti, per il timore di manovre espropriative nel fine - settimana, prelevavano le somme allocate nei depositi bancari il venerdì per poi rimettervele il lunedì successivo. A un certo punto, dovette essere la Banca d’Italia, con una comunicazione alle banche, a presentarsi come garante delle transazioni essendosi fortemente ridotta la fiducia dei cittadini e delle imprese nel Governo. Era stata necessaria una manovra di bilancio formidabile, di 90 mila miliardi di lire. Nell’anno successivo si poneva l’esigenza di un rilancio dell’economia che presupponeva, nella visione di Ciampi subentrato d Amato, un contesto di coesione sociale e istituzionale. Di qui lo schema trilatero su cui la concertazione doveva esercitarsi, fondato su politica del bilancio, politica dei redditi - di tutti i redditi, teneva a precisare l’allora Presidente del consiglio - politica monetaria, a quel tempo nella piena disponibilità della Banca d’Italia. Nessuna di queste funzioni perdeva la propria autonomia, ma ognuna basava la propria azione sugli impegni virtuosi delle altre.

Si parlò di neocorporativismo, da alcuni in senso positivo, da altri, invece, con perplessità ; si sollevarono timori per una paventata riduzione del ruolo del Parlamento una volta che la concertazione avesse prodotto un’intesa da tradurre in una legge. Ciononostante, l’accordo, al quale le parti sociali aderirono pienamente, superando dei dubbi nel campo sindacale, diede i suoi frutti e, con una politica monetaria che negli anni seguenti incise nettamente sull’inflazione e sulle relative aspettative agendo d’anticipo - una lezione valida anche oggi per la Bce - consentì la ripresa dell’economia. Si era rinunciato all’automatismo della scala mobile per gli effetti a catena che provocava e si erano sviluppati i lungimiranti progetti sulla programmazione dei salari elaborati da Ezio Tarantelli, per quest’opera barbaramente ucciso dalle brigate rosse. Ciampi che non era alle prime armi nei rapporti politico-istituzionali, data la lunga militanza nell’Istituto di Via Nazionale fino a raggiungerne il vertice, nonché la vicinanza da giovane al Partito d’azione e, non per ultima, l’esperienza fatta nelle relazioni sindacali in Banca d’Italia quando era Segretario generale, seppe gestire nel migliore dei modi l’innovazione da lui voluta. Inutile dire che oggi ci troviamo in condizioni ben diverse. Molte leve allora attivabili oggi non sono più impiegabili, quanto meno non lo sono a livello nazionale. L’Italia, per fortuna, trascorsi trenta anni, oggi non vive le conseguenze di una straordinaria crisi tutta domestica come allora accadde, ma certamente ha subito e subisce gli impatti della crisi energetica, della guerra contro l’Ucraina, delle pesanti difficoltà geopolitiche, del post - covid e, a valle di tutto cio’, dell’inflazione. Ai nodi strutturali che gravano sull’economia si tenta ora di dare una risposta innanzitutto con le riforme necessariamente correlate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Da ultimo, le stime per l’anno in corso, se si guarda al Pil, presentano una condizione del Paese migliore, come si ripete, della Francia e della Germania. Non si può , tuttavia, negare che esista una questione salariale e, prima ancora, occupazionale, da un lato, della produttività totale dei fattori e di politiche per l’industria, dall’altro, in presenza di un debito che richiede di mantenere alta la guardia, mentre occorre sostenere le diverse forme di transizione e di innovazione. Ecco, allora, che riflettere sul rilancio di una forma di concertazione, tenendo conto del contesto mutato e delle leve oggi disponibili, non sarebbe un inutile esercizio. Spesso, si invoca giustamente un “patto per l’Italia”, ma questo presuppone una convergenza ampia dei soggetti sociali e istituzionali pur sapendo bene che non poco dipende dalle iniziative e dai progetti dell’Unione e non meno dalla politica monetaria che non appare condotta con la saggezza e la lungimiranza della scuola Banca d’Italia.

Tuttavia una convergenza ampia all’interno, anche sul “punctum dolens del salario minimo e delle misure collaterali, sarebbe importante, potendo essere una delle prove in cui sui eserciti una concertazione riveduta, alle condizioni degli anni duemila. Potrebbe essere il percorso per superare almeno ostacoli metodologici e affrontare a tutto campo il merito dei problemi incombenti.