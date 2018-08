Grandi opere, ora basta dire solo no

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 14 Agosto 2018, 23:16

Il tragico crollo del viadotto Morandi a Genova ci consegna – oltre a un doloroso bilancio di vittime – due gravissime emergenze che non investono solo il capoluogo ligure, ma l’intera Italia. La prima riguarda l’interruzione di un asse viario essenziale, non solo tra Genova Ovest ed Est che ora rischiano di essere per anni quasi separate come Berlino ai tempi della Guerra fredda. Ma l’interruzione è anche tra il porto di Genova, il maggior scalo di container italiano, e l’intero asse occidentale...