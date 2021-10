Green pass, al Comune di Napoli è flop controlli: «Interi uffici sguarniti». E si torna a lavorare tutti in presenza

Flop controlli green pass al Comune di Napoli. E intanto lunedì si torna tutti in presenza, 5 giorni su 5. A due settimane dall’entrata in vigore dell’obbligo green pass, il Municipio ha dimostrato di essere un colabrodo sotto l’aspetto delle verifiche dei Qr code dei vaccinati e dei tamponi effettuati dai no vax, senza i quali scatterebbe il divieto di accesso al luogo di lavoro.

Ci sono chiaramente dei servizi che soffrono più...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati