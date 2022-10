Il ruolo del Papa è fondamentale sulla via della pace

Se la questione riguarda la pace, la fretta di spegnere o spostare i riflettori, perché mai come ora possono servire altrove, può essere cattiva consigliera. E il punto da non lasciar cadere è proprio questo. Roma ci ha provato a rimetterla in gioco. E ha messo in campo, in una intensissima due giorni, tra visite di capi di stato, incontri, come tra il papa e Macron, dialoghi di antica tessitura o sviluppati al momento - nella cornice di un nuovo governo che vedeva la luce- tutte le sue forze.

Nessun luogo al mondo ne possiede di più suggestive ed efficaci e vederle all’opera, tutte insieme, merita qualche riflessione aggiuntiva.

Contano le immagini. Non poteva essere più stridente quella del Colosseo, luogo del martirio dei cristiani, come grande arena di altro segno, circondato e quasi invaso da un popolo di pace, , uomini, movimenti, leader religiosi provenienti da ogni parte della terra. E il Papa che proprio quelle parole ha ormai consumato, anche se riesce sempre a trovarne di nuove e a rendere più implacabile e incisivo il suo grido contro la guerra. Grido, e non più solo preghiera, perché nel cuore dell’Europa delle due guerre mondiali la pace oggi è ritornata ad essere ferita e calpestata dall’invasione russa, e a far temere per la terza, quella che, secondo Francesco, già si combatte a pezzi nel mondo.

Agli occhi della realtà, anche Il Colosseo arena di pace è però sembrata la rappresentazione vana di un sogno che paradossalmente si toccava con mano, ma rinchiuso e perfino prigioniero in quel recinto. Mentre fuori la guerra continuava a non sentire ragioni e a martellare con il suo micidiale arsenale di armi e di odio. Una coreografia di pace e, per drammatico contrasto, la spaventosa visione di tutte le rovine che un conflitto riesce a provocare. E i protagonisti dell’uno e dell’altro mondo schierati al massimo della propria condizione: il Papa della richiesta ostinata del dialogo, neppure scosso dall’umiliazione di appelli inascoltati, sempre pronto a ricominciare daccapo. Come altre volte, le sue parole sono arrivate alla sponda opposta, ma è bastato un segno stavolta - il riferimento del portavoce di Putin sull’opportunità suggerita da Macron di una telefonata al leader russo - per capire che qualcosa, sul piano negoziale, s’era mosso. Non si è trattato del solo elemento per poter dire, ora, che la due giorni di pace è stata qualcosa ( o molto) in più del grande ma ricorrente meeting che ogni anno, attraverso il dialogo tra popoli e religioni, fa rivivere nelle maggiori capitali Europee lo spirito di Assisi, sulla scia dalla storica iniziativa di Giovanni Paolo II trentasei anni fa, proprio oggi il giorno anniversario. È difficile non considerare come in maniera complessiva il summit di Sant’Egidio, con la sua larghissima rappresentanza di leader ecumenici ed Interreligiosi, e la presenza degli stati maggiori delle cancellerie europee, con in testa due Capi di stato come Mattarella e Macron, abbia dato avvio, in modo quasi naturale a un concreto cammino negoziale. Nel silenzio delle fonti, hanno peso le modalità. E ciò che la due giorni di Roma ha reso evidente è stata proprio la forza, si direbbe la necessità, di organismi intermedi come la Comunità di Sant’Egidio, più che mai in grado di investire anche sul piano negoziale e diplomatico il grande lavoro per la pace, dispiegato in ogni parte del mondo, a cominciare da quelle periferie esistenziali al centro del pontificato di papa Francesco. Porta la firma di uno dei suoi esponenti, Matteo Zuppi, oggi cardinale a capo della Cei, il patto di pace firmato trent’anni fa in Mozambico. Il campo europeo è certo altra cosa, ma nel frattempo è finita per apparire addirittura riduttiva la denominazione un po’ folcloristica di “Onu di Trastevere” per un organismo che ha mostrato di aver cura della pace proteggendola innanzitutto dalle sue tante vulnerabilità: la povertà, indicata come “madre” di tutte le guerra, la solidarietà e l’accoglienza praticate certo con generosità e dedizione, ma affiancate e rafforzate da dispositivi, come i “corridoi umanitari”, che hanno umanizzato e rischiarato le pesanti e drammatiche zone d’ombra nel traffico dei migranti.

Tutti elementi non solo virtuosi in se’, ma che complessivamente danno ora forza a un’offerta negoziale motivata ed efficace. Una carta in più anche per la diplomazia vaticana che non ha mai smesso di tenere aperti i canali di dialogo, proprio come il Segretario di stato, cardinale Parolin, ha confermato ieri commentando la dichiarazione del portavoce di Mosca. Dunque contatti che proseguono, anche oltre il rammarico che Macron ha espresso dal palco della Nuvola all’Eur- il monumento della modernità che, nel segno della pace, ha evocato la suggestione del Colosseo - confessando che lui, con Putin le aveva (vanamente) tentate tutte. Neppure il disappunto del presidente francese, è forse caduto nel vuoto perché tra una parte e l’altra del Tevere, tra la passione di Francesco e il peso della sua diplomazia, le parole con le quali Roma , in due giorni senza requie, ha rotto il silenzio sulla pace non andranno certo perdute.

Senza costituirsi in maniera ufficiale, s’è visto che il tavolo di ogni possibile trattativa passa da queste parti. Nessun laboratorio come Roma, tra le due sponde del fiume, è così attrezzato per parlare, ma sopratutto per fare la pace.

E il momento giusto per allargare questi cammini è proprio questo. I riflettori si spostano in altre direzioni. Ma stavolta hanno messo a fuoco una realtà complessiva che appariva nascosta. Si tratta forse di una via della pace che può portare lontano.