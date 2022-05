Quei prezzi che creano incertezza

La Commissione europea, nelle previsioni economiche di primavera, ha rivisto al ribasso le stime relative alla ripresa che si era appena avviata nella seconda parte del 2021. Le prospettive attuali sono di una crescita del Prodotto interno lordo europeo al 2,7 per cento nel 2022 e al 2,3% nel 2023, in netto calo rispetto al 4% e al 2,8 per cento indicati nelle ultime valutazioni prima della guerra in Ucraina.

Si tratta solo dell’inizio di...

