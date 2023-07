Wagner va in Polonia? Lo annuncia il dittatore bielorusso Lukashenko, ma non ci crede nessuno, o quasi. Dall’inizio dell’invasione, annunci ufficiali e false notizie sono all’ordine del giorno, ma la guerra ne ha cambiato l’impatto. Il conflitto russo-ucraino ha inciso sulla percezione della legittimità politica del putinismo, quanto sulla situazione interna e sulla sua collocazione nell’ordine internazionale.

Se una cosa certa, è che la guerra di Putin non è finita. Si muove su piani strategici sovrapponibili e con risultati per nulla scontati. A partire dal quadro interno. La Russia degli anni Novanta e della prima parte del nuovo secolo non era riconducibile al monolite del potere centrale. Per quanto limitate, l’opposizione liberale e la stampa indipendente, il mondo della cultura e qualche attore istituzionale sono riusciti a mantenere una presenza e una voce fino all’inizio della guerra.

Invece, sul versante del regime, la marcia della “giustizia” di Prigozhin ha svelato l’intensa e violenta conflittualità interna agli apparati al partito oligarchico (dove non si contano più i “suicidi”). Su questo terreno Putin, almeno per ora, ha vinto. L’opposizione è stata annientata. Navalny è in carcere, giornali e fondazioni sono chiuse, in centinaia di migliaia sono fuggiti all’estero. Per non contare quelli colpiti quotidianamente dalla repressione. Di converso, anche Prigozhin è fuori gioco. Il presidente ha ripreso saldamente in mano il controllo di Wagner, epurando silenziosamente veri o presunti traditori.

Se la battaglia interna sembra saldamente nelle mani di Putin, è opposto il risultato nell’ordine internazionale. Il presidente russo contava sulle potenziali divisione tra le democrazie occidentali, la loro scarsa tenuta nella gestione delle risorse energetiche, l’incapacità dell’Ucraina di diventare parte del blocco liberale. Ora si trova di fronte alla più ampia coalizione democratica della storia, unita come non si era registrato neppure durante la guerra fredda, intorno alla dialettica tra gli Usa e le potenze continentali. Con una visione proiettata sull’alleanza liberale del XXI secolo.

In secondo luogo, la riconversione energetica solidale dell’Europa unita ha mostrato un volto dell’Unione sorprendente (pur con tutti i limiti delle sanzioni, confermate dalla tenuta dell’economia russa). In ogni caso, a partire dalla scelta di aprire subito e definitivamente le porte all’Ucraina, l’Europa è stata compatta come mai. E il paese invaso non si è limitato a battersi con successo sul campo, ma ha accettato definitivamente la sfida sistema, scegliendo l’Occidente liberale come punto d’arrivo della sua questione e quindi della sua collocazione storica, tra Russia ed Europa.

Zelensky e la leadership ucraina sono diventi protagonisti del blocco in costruzione, quasi la nemesi di Putin. Invece un vero successo, per il presidente russo, è l’allineamento delle dittature globali. Il messaggio è che si fidano più di lui che dei cinesi. Lo si è visto con l’esplicito asse filo-russo delle tre brutali dittature di Cuba, Venezuela e Nicaragua, emerso con nell’incontro di Bruxelles tra stati latino-americani ed europei. Una posizione che fa il paio con la solidarietà di paesi come l’Iran, la Corea del Nord o i regimi africani.

Certo, se Putin ha conquistato i dittatori regionali, ha dovuto accettare, a rapporti di forza invertiti, la neutralità indiana e soprattutto l’amicizia cinese. In sintesi, non è più un interlocutore alla pari di Pechino, ma un leader disperatamente costretto ad accettare il primato di Xi Jinping. E così, se nel potere globale resiste, Putin una guerra l’ha già persa, ed è quella della legittimazione politica.

Si tratta di un capovolgimento epocale del vecchio putinismo. Per vent’anni si è presentato come una autocrazia efficiente, socialmente redistributiva, militarmente potente e ideologicamente attraente. Innanzitutto, Putin è stato sconfitto dalla mobilitazione della nazione ucraina e dal sostegno occidentale. Un dato anche simbolicamente possente, visto che è il mondo verso cui si mostrava sprezzante e che considerava il vero nemico del “mondo russo”. Invece, nel suo Paese sono emerse immense regioni e gruppi sociali poveri, arretrati, coinvolti solo dal potente controllo del regime.

Inefficienza e miseria sono però poca cosa, rispetto al volto terroristico mostrato dal putinismo. Il ricatto sul grano di questi giorni è solo l’ultima tappa di uno schema cinico e spietato. Massacri di massa e omicidi selettivi, deportazioni di bambini e di gruppi territoriali, bombardamenti a infrastrutture civili e monumenti hanno evidenziato un progetto imperiale coloniale genocidiario.

Un disegno di cui non mancavano le tracce, dalle azioni in Siria alla occupazione della Crimea, ma fino al 2022 erano ben nascoste dall’efficace della propaganda e della disinformazione del putinismo e dei suoi compiacenti amici, oltre che dai successi del presidente. E così, se Putin ha vinto la guerra in Russia e resiste in quella globale, ha già perso quella a cui forse teneva di più. Lasciare un legato storico, una trasformazione politica ed ideologica dell’ordine globale e della sua narrazione, al cui centro dovevano trovarsi la Russia e il mondo di Putin.