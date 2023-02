A cosa serve una marcia per la pace, può fermare la guerra? E Putin ascolterà mai il grido di pace che è salito dai giovani di Napoli e dalle diverse piazze campane e italiane dove si sono svolti raduni e cortei a sostegno del popolo ucraino? Dopo la grande manifestazione di venerdì scorso che ha visto la partecipazione di almeno 7mila persone, tra cui tanti studenti delle scuole napoletane, viene da dire che iniziative come queste servono.

Servono innanzitutto perché riescono a coinvolgere e a sensibilizzare le giovani generazioni verso un tema di vitale importanza per il futuro del Paese e della nostra città. Affermare il valore della pace, dell’accoglienza di chi fugge da guerre vicine e lontane, del ripudio della violenza come risoluzione dei conflitti, dà una prospettiva di grande respiro e un senso di comune appartenenza, in un tempo in cui i giovani appaiono disorientati e insicuri, succubi di una vita in continua competizione.

Gli studenti napoletani hanno accolto con serietà l’invito a partecipare alla marcia. In queste settimane hanno discusso e riflettuto sulle conseguenze della guerra, hanno preparato slogan e striscioni colorati e pieni di saggezza, dando vita a una creatività che è propria dei ragazzi e degli adolescenti. “Noi vogliamo vivere, la vita è un bene per tutti” si leggeva in cartellone scritto da alcuni alunni di una scuola di Scampia che oggi ospita nove studenti ucraini venuti in Italia dopo l’invasione dell’esercito russo.

Del resto i racconti e l’amicizia con chi ha visto da vicino l’orrore della guerra suscitano quella simpatia e quella comprensione che vale più di tante parole. Anche chi apparentemente sembrava disinteressato e diceva di non conoscere bene i fatti e di non capire cosa stesse accadendo, si è poi lasciato coinvolgere dalla discussione con tanto di approfondimento sulla cartina geografica.

A chi ha affermato che venerdì si è perso un ennesimo giorno di lezione, vorrei ricordare che la scuola non è solo didattica, ma è anche luogo di formazione del carattere e della conoscenza. Non possiamo lamentarci del fatto che tanti ragazzi sono autori di gesti di violenza o conducono una vita individualista e vuota, se non li aiutiamo ad aprire gli occhi sulla realtà che li circonda e non li rendiamo protagonisti del loro futuro. La manifestazione di Napoli li ha fatti uscire, almeno per qualche ora, dal mondo dei social e dall’estemporaneità del vivere, per essere interpreti della speranza concreta di un mondo senza armi e senza guerre. E allora hanno invaso con determinazione e responsabilità le vie della città perché hanno compreso che tocca anche a loro costruire la pace.

Poi non sappiamo cosa resterà e cosa susciterà in loro quella giornata. Così come non possiamo rinunciare a invocare a gran voce la fine del conflitto. Certe iniziative si fanno indipendentemente dalla possibilità di ottenere un risultato, ma soprattutto se si ritengono giuste ed opportune. La partecipazione è il sale della democrazia. Il grande astensionismo alle elezioni è proprio il segno del sentirsi irrilevanti ed esclusi dalle grandi questioni sociali e politiche. Di fronte all’escalation militare in Ucraina, non si poteva restare inerti, rassegnati spettatori che aspettavano stancamente l’evolversi degli eventi.

In piazza Dante e piazza Municipio, a manifestare con i giovani e il sindaco Manfredi c’erano anche tanti napoletani, esponenti del mondo della chiesa, della cultura, dello spettacolo e dei sindacati. Forse assistiamo a un timido risveglio della città che ha fatto venire fuori quella voglia di partecipazione che sembrava essere stata accantonata dal clima di sfiducia e da quel realismo triste che appare come il pensiero dominante. Quello che è certo è che la marcia per la pace può rappresentare una svolta, un punto di partenza e una strada per rilanciare il protagonismo e la voglia di riscatto dei giovani. Basta non tornare a casa con le bandiere della pace arrotolate e deposte nella soffitta della rassegnazione e del pessimismo.