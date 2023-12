Ha giustamente destato allarme la classifica del Sole 24 ore che assegna a Napoli la posizione numero 105 (terzultima, tra le grandi aree metropolitane, comprensive di città e comuni della provincia). Napoli perde altre 7 posizioni, rispetto alla già desolante condizione emersa nella ricerca precedente, precedendo solo Caltanissetta e Foggia.

Fatti salvi offerta culturale e tempo libero una serie di parametri di vitale importanza flettono paurosamente: mobilità, occupazione, sviluppo e sicurezza urbana. Mi è parsa corretta la distinzione operata su queste pagine da Antonio Menna: è del tutto evidente che sui parametri valutati impatti moltissimo la provincia (2 milioni di residenti) rispetto a Napoli (900mila).

Sono quindi le città della cintura urbana che contribuiscono in maniera decisa alla valutazione negativa che il quotidiano economico riserva a Napoli. Se consideriamo ad esempio la maggioranza dei Comuni dell’area nord, quelli della zona flegrea, nolana, vesuviana ci rendiamo conto di come essi appaiano abbandonati ad una desolante condizione di isolamento, arretratezza e degrado, oltre ad essere, sempre più spesso, scenario di traffici ed attività illecite di ogni genere. Certo il pauroso depauperamento dei mezzi di trasporto locali,la congestione dovuta alla massiccia, disorganica immigrazione dai quartieri più deprivati dalla città capoluogo in insediamenti ( vedi le 219, o gli alloggi ex Iacp) diventati negli anni sempre piu ad alta densità criminale continuano a fare precipitare i livelli generali di vivibilità della provincia partenopea. Credo che ad ogni modo occorra uno sguardo più lungo e profondo nel descrivere il disastro urbano che la Provincia spalanca sotto i nostri occhi.

A mio parere scontiamo soprattutto un deficit di autorevolezza e tenuta delle istituzioni locali, innumerevoli e senza soluzione di continuità si rincorrono gli scioglimenti delle amministrazioni comunali a causa della permeabilità mostrata verso i clan camorristici. Diversi comuni hanno subito l’onta dello scioglimento per camorra più volte, mi limito a citare i casi più eclatanti: Nola, Castellammare di Stabia, San Giuseppe Vesuviano, Giugliano, Marano, Sant’Antimo, Villaricca, Casandrino, Melito con ogni probabilità subirà il secondo provvedimento del genere in appena 15 anni. Ciò non può non avere ripercussioni allarmanti sulla percezione di insicurezza che vivono cittadini già provati da una carenza grave dei principali standard e servizi urbani, dovuta soprattutto a macchine comunali obsolete, ridotte all’osso in termini di personale per impossibilità di assumere dovuta ai rigori del cosiddetto Patto di stabilità.

Occorre assolutamente provare ad invertire la rotta, attraverso un intelligente ed efficace utilizzo delle risorse del Pnrr. A tal proposito mi pare condivisibile la preoccupazione espressa in più occasioni da Isaia Sales di affidarsi per la ripartizione dei fondi esclusivamente al criterio della capacità di progettazione e di spesa delle amministrazioni locali. In tal modo correremmo il paradossale rischio che dalla distribuzione delle risorse restino escluse soprattutto le realtà che maggiormente avrebbero bisogno di un sostegno vero dal governo e dall’Europa. Io credo che la locomotiva Napoli debba ripartire anche perché ne ha bisogno l’intero Paese, che sarebbe frenato dall’assenza di un ruolo dinamico e propulsivo della capitale del Mezzogiorno (porta sul Mediterraneo).

Occorre una vera rivoluzione copernicana con una robusta riforma che provi a ridare vitalità e slancio progettuale all’amministrazione pubblica, una nuova stagione di mobilitazione civica e culturale contro le camorre, l’affermazione di una vera classe dirigente che si dimostri all’altezza delle sfide drammatiche e complesse che sono davanti a Napoli, alla sua provincia ed all’intero Mezzogiorno.