I Cinquestelle e gli stati generali del nulla

Il modo più spiccio di fare il bilancio degli Stati Generali del M5S è rispondere alla seguente domanda: c’è nulla che non sapessimo già prima che codesti Stati Generali si svolgessero? E la risposta è: no, nulla. Si sono svolti: c’è altro? Sapevamo già che per Alessandro Di Battista alcuni condizioni sono irrinunciabili e stanno tutte dalle parti delle battaglie grilline della prima ora: contro i cosiddetti poteri forti, i conflitti di interesse, la casta dei politici con i quali mai immischiarsi e mai fare alleanze strutturali, e per l’insuperabilità del vincolo del doppio mandato. Eccetera eccetera.

Ascolti Di Battista e capisci che nuovi obiettivi non ce ne sono, oltre le bandiere da sventolare. Non c’è il covid, non c’è l’Unione Europea, il debito pubblico e il Recovery Fund, non c’è Biden alla Casa Bianca.



Sapevamo pure che per Luigi Di Maio le cose stanno diversamente: c’è anzitutto da rivendicare il lavoro fatto al governo (ma è curioso che in cima ai pensieri del ministro degli Esteri ci siano il reddito di cittadinanza e il decreto dignità, misure che risalgono all’esecutivo giallo-verde: e dopo?), e c’è poi da indicare almeno un obiettivo strategico, l’ingresso in una delle famiglie politiche europee (e qui di curioso c’è che non ci si spinge sino a dire quale, come se l’una valesse l’altra, l’importante è entrarvi: versione brussellese del governismo a tutti i costi?). Per il resto, Di Maio può ben concedere che è «sacrosanto» il limite del doppio mandato, tanto se ne riparlerà fra un paio d’anni, se si vota a scadenza naturale: il tempo per cambiare idea – come dice anche il premier – c’è. Resta l’alleanza col Pd, ma, col proporzionale in rampa di lancio, è una questione di lana caprina, anche se Di Battista la agita come se fosse il peggior rospo da mandar giù e Fico, invece, la caldeggia come se fosse la svolta politica del millennio: è semplicemente l’unico equilibrio possibile oggi in Parlamento. Questo non vuol dire che la premiership di Conte è in cassaforte di qui al 2023, ma che per il gruppo dirigente pentastellato non c’è molto altro da fare che rimanere comunque al governo. Vada come vada.

E allora: che cosa sono stati questi Stati Generali? Formalmente parlando, il più importante appuntamento politico dell’anno, tenuto dal primo partito italiano. Eppure, la sfilata online dei volti del Movimento – cinque minuti per uno, quasi sempre dalle private abitazioni, con inquadrature a volte improbabili, alcuni interventi a braccio, altri con il testo scritto in noiosissima lettura, la Raggi assente, Davide Casaleggio pure ma perché s’è chiamato fuori, Beppe Grillo anche ma perché lui è l’Elevato, e Vito Crimi dall’inizio alla fine in piedi, nella scena vuota, a svolgere burocraticamente il suo ultimo compito – la sfilata non ha nulla di paragonabile a un congresso, a un assise ideale, a qualcosa di diverso dalla digestione faticosa del ridimensionamento numerico e politico dei Cinque Stelle.



Dopo la sconfitta di Donald Trump, si sono lette svariate analisi a proposito del trumpismo, dei 70 milioni di voti andati ai repubblicani, della difficoltà di riassorbire il fenomeno, di certi elementi ideologici e culturali che occuperebbero ormai stabilmente la scena politica americana. Domando: si dirà lo stesso con il voto grillino, quando si tireranno le somme di questa legislatura? Improbabile. Non che il virus del populismo non ci riguardi più: tutt’altro, il vaccino non è stato ancora trovato ed è probabile che anzi dovremo conviverci ancora a lungo. Ma la sua versione a cinque stelle è assai sbiadita. Il giustizialismo è forse l’aspetto più resistente, ma precede la nascita del Movimento, che ne rappresenta solo la prosecuzione con altri mezzi. Gli altri ingredienti dell’ecologismo radicale e della democrazia diretta sono invece molto lontani dall’identità attuale dei Cinque Stelle. E anche la materia del professionismo politico è, per dir così, in corso di revisione. Oggi i grillini sono, con ogni evidenza, un’altra cosa. Hanno un contatto sempre più aleatorio con gli attivisti “d’antemarcia” e una residua preoccupazione (senza troppa visione) di offrire rappresentanza politica a precise fasce sociali: ceti disagiati al Sud, piccola impresa al Nord. C‘è altro?



Proprio per questo, Di Battista, con le sue condizioni irrinunciabili, è destinato a rompere, o comunque a rimanere ai margini. Casaleggio valuterà le convenienze sue, e della piattaforma Rousseau. Il resto viene rinviato: la guida collegiale è la traduzione politica del temporeggiamento necessario per arrivare al dunque, cioè alle prossime elezioni, quando si capirà se sarà Di Maio, oppure direttamente Conte, a raccogliere quel che resterà della grande vittoria del 2018. C’è altro?

