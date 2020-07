L’accesso ai fondi europei riguarda anche la crisi della giustizia in Italia. Forse ci siamo. Quello che non riesce a fare la politica, in Italia, viene fissato nelle indicazioni di massima, poste dalla Commissione europea per attivare i fondi di intervento a fondo perduto o sotto forma di prestito. L’indicazione europea per la parte che riguarda la Giustizia è chiara ed ha il suo aggancio istituzionale nelle decisioni reiterate dalla Cedu, proprio nelle condanne inflitte all’Italia in via principale per la lentezza allarmante delle nostre procedure tali da mettere in crisi la istituzione Giustizia nel nostro Paese. L’Europa, dunque, ha individuato e fissa i termini reali della crisi della giustizia penale e civile in Italia.



E non è solo la indicazione della giurisprudenza europea che è alla base delle indicazioni della Commissione. Il “dossier” della Commissione va oltre la denunzia dei gravi ritardi nella resa di giustizia ed evidenzia un rilievo altrettanto importante che deriva in gran parte dai risultati delle analisi condotte nell’Unione sul tema rilevante del tasso di credibilità della giurisdizione nei singoli paesi europei, un “dossier” costruito con l’apporto della Sesta Commissione del Csm negli anni 2009 e 2010 alle sessioni dei programmi europei tenutesi a Varsavia. Sul problema dei ritardi colpevoli, ricordo che non penso si debba ricorrere allo strumento disciplinare che, come sta accadendo, è utilizzato in materie in cui la tipicizzazione dell’illecito è più evidente. Se vi è calo di professionalità si può semplicemente inserire la constatazione nei fascicoli personali del magistrato.



Siamo tutti d’accordo sul fatto che il processo “celere e giusto” può valorizzarsi nuovamente attraverso alcuni punti già fissati da giuristi, avvocati, giudici come, ad esempio, quanto di seguito si elenca: regolare l’eccesso di dilazioni per il tempo delle indagini del pm titolare dell’azione penale; risolvere, come chiede Bruxelles, il problema del numero, ancora troppo esiguo, di giudici; contenere il sistema delle notificazioni (già citato all’art. 2 del progetto ministeriale di esemplificazione); assunzione di personale amministrativo tenendo conto del fatto che vi sono numerose scoperture; ovviamente stabilire la piena conoscenza delle dotazioni informatiche da parte degli addetti; valorizzare la esclusione del ricorso alla carcerizzazione e potenziare gli istituti del tipo della “messa alla prova”.



A tal proposito vanno rafforzati gli istituti di giustizia riparativa (di recente “Il Mattino” ha pubblicato uno studio di Leandro Del Gaudio sulle riparazioni per “ingiusta detenzione” molto interessante per documentare il dovere che lo Stato realizza di garantire una riparazione pecuniaria a chi ingiustamente ha sofferto la restrizione della libertà personale). Qui si intende soltanto richiamare l’attenzione non sulla complessità del problema risarcitorio in caso di vero e proprio “errore giudiziario” (questione che pur va affrontata in altra sede e sotto un più complesso profilo di ricerca).



Questi sono soltanto alcuni punti per indicare tutto quello che può avere una ricaduta positiva sul piano organizzativo.



Molto si può fare, invece, per dare maggiore incisività e speditezza al giudizio di appello valorizzando le decisioni delle Sezioni Unite anche e soprattutto nella parte in cui hanno stabilito che una impugnazione delP.M. contro una sentenza assolutoria deve essere accompagnata da una richiesta di rinnovazione del dibattimento con particolare riguardo all’assunzione delle prove dichiarative. Va sottolineato che anche a questa conclusione si è pervenuti prendendo spunto da numerose decisioni della Cedu.



Non si deve, dunque, perdere questa occasione che la Commissione europea ci fornisce inserendo il problema della riorganizzazione del processo penale nelle formali richieste collegate alle motivazioni relative alle risorse economiche da liberare per il nostro Paese.



Se la Giustizia, con il suo bilancio che si esaurisce essenzialmente nella spesa corrente (magistrati, amministrativi, polizia penitenziaria, addetti amministrativi) affanna proprio perché non si riesce, nella ristrettezza tradizionale del bilancio del ministero, a trovare le risorse adeguate (e qui dovremo anche fare il punto della particolare condizione delle carceri) oggi il ministero a pieno titolo chiederà di accedere alle risorse ottenute dall’Unione europea.



Ci auguriamo che, al di là di tutti i progetti di riforma, che possono certamente avviarsi, il governo (nello specifico il ministero della Giustizia) voglia in tempi rapidi organizzare al meglio le proposte più urgenti per rivitalizzare la funzione giudiziaria avviandone la possibile uscita dalla mortificante condizione di forte depressione.



Ormai i progetti si confrontano non con discussioni teoriche ma con prospettive concrete di fattibilità.



È il tempo di ottenere per il comparto giustizia il peso che ad esso compete anche nella visione dei bilanci economici.



La Giustizia, in regime democratico, certamente non può essere considerata alla stregua di un mero assetto burocratico sostanzialmente estraneo alle priorità economiche del sistema liberal capitalistico. La Giustizia, infatti, non essendo un valore astratto diventa condizione irrinunciabile anche per la garanzia di uno sviluppo economico del Paese.



Non perdiamo questa preziosa occasione di rilancio. © RIPRODUZIONE RISERVATA