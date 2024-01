Lo scacchiere geopolitico mediorientale si infiamma sempre più. Questa volta è l’Iran ad aprire più fronti, destando ulteriore preoccupazione nell’opinione pubblica occidentale. Perché Teheran attacca i suoi stessi alleati del cosiddetto “asse della Resistenza”? Prima ha colpito l’Iraq e la Siria, poi il Pakistan dove ha preso di mira obiettivi dell’Isis per “vendicare” il sanguinoso attentato del 3 gennaio scorso compiuto in Iran e rivendicato proprio dallo Stato islamico.

Com’è possibile che gruppi jihadisti che a Gaza trattengono gli ostaggi insieme ad Hamas, mano lunga di Teheran, adesso compiono attentati proprio contro l’Iran che puntualmente si vendica? Arabi sunniti (Hamas) e persiani sciiti (Iran) sono isolati nella regione mediorientale, con dei nemici in comune (Israele e l’Occidente) e hanno creato una coalizione, ma questo non impedisce a sunniti e sciiti stessi di combattersi quando lo reputano necessario come stiamo vedendo in questi ultimi giorni. In più, i media occidentali non sempre specificano (o sanno) che esistono due organizzazioni terroristiche islamiche differenti che oggi, pur condividendo lo stesso obiettivo, sono profondamente diverse e in grande competizione tra loro: Al-Qaida ed Isis. Questo è il tallone d’Achille del fronte islamico che si rivela vulnerabile e tutt’altro che compatto del quale può prontamente approfittare l’Occidente.

Cosa accomuna e cosa distingue Al-Qaida dal sedicente Stato islamico?

L’Isis, la forza più giovane, è nata da una costola di Al Qaida dopo la morte del leader Osama Bin Laden. La sua successione provocò delle frizioni e una spaccatura con la conseguente nascita dello Stato islamico. Tratto comune è senz’altro l’avversione all’Occidente che si manifesta nella volontà di eliminare ogni influenza occidentale dal mondo arabo per creare uno Stato islamico (o Califfato) in cui il potere religioso e politico sia nelle mani della stessa autorità e in cui regni la legge islamica (la Sharia). Ma le due organizzazioni desiderano conquistare questo obiettivo in due modi differenti e utilizzando tattiche diverse. Al-Qaida (responsabile dell’attacco alle torri gemelle) vuole creare un movimento globale di “rivoluzione islamica” che porti l’intero pianeta, non un solo Stato, ad obbedire alla Sharia e la formazione del Califfato sarebbe soltanto l’approdo finale della strategia del terrorismo. Per l’Isis, invece, la creazione di uno Stato islamico è già una realtà e tutti i musulmani dovrebbero colpire gli “infedeli” per difendere una comunità già esistente piuttosto che lottare per la sua edificazione.

Dal punto di vista della propaganda, l’Isis che a Gaza opera insieme ad Hamas (entrambi sunniti) spettacolarizza le proprie azioni, è sempre stata più aperta alle nuove tecnologie come testimoniano i diversi video di decapitazioni o omicidi sul web e crede profondamente nel martirio e nella pratica della jihad, cioè del sacrificio umano come strumento per terrorizzare e colpire gli infedeli che per loro sono anche i musulmani che vivono nei paesi Occidentali e si sono in qualche modo piegati agli usi e ai costumi dell’Occidente (compresi i talebani dell’Afghanistan).

I militanti di al-Qaida che agiscono invece nell’ombra, non colpiscono in maniera indiscriminata e liberano gli ostaggi musulmani nel corso delle operazioni terroristiche. Essendo un movimento di estensione notevole (dalle coste dell’Africa atlantica al Medio-Oriente, con cellule anche nel Sud-Est asiatico), ha nel tempo avuto bisogno di un cospicuo sistema di auto-finanziamento per esistere rispetto all’Isis. Così, ogni affiliato ha il dovere di devolvere il 10% del suo stipendio mensile all’organizzazione. Al-Qaida non ha più un suo quartiere generale ma è sparpagliata in tantissimi gruppi regionali nei vari Stati arabi e, dopo aver vissuto nell’oro grazie al denaro della famiglia Bin Laden, oggi reperisce i propri fondi soprattutto tramite i rapimenti.

L’Isis, invece, addestra i propri militanti a combattere per conquistare nuovi territori, come avviene quotidianamente in Iraq ed in Siria dove ha la sede operativa ed è in grado di autofinanziarsi grazie a vari affari che vanno dal “pizzo” che lo Stato islamico chiede alle minoranze cristiane che vivono nelle zone da esso controllate, alle diverse attività del mercato “grigio” che possono toccare ora la vendita di petrolio dai giacimenti conquistati, ora lo spaccio di droga internazionale. L’Isis, dunque, non è una semplice organizzazione terroristica, ma si configura come un’entità statale strutturata. Infine, grazie alla sua abile strategia comunicativa, per realizzare i suoi attentati non si serve soltanto di terroristi interni all’organizzazione come fa al-Qaida, ma riesce a radicalizzare in giro per il mondo i cosiddetti “cani sciolti”, giovani sbandati che trovano l’unica ragione di vita nella jihad islamica.

L’attentato presso la tomba di Soleimani, quindi, è stata una vendetta del sedicente Stato islamico, del famigerato gruppo jihadista sunnita che ha delegato attentatori suicidi facendo strage di iraniani sciiti considerati da loro alla stregua di infedeli. A proposito di estremismo islamico e fermo restando che il verdetto spetta ai tribunali, perché sul banco degli imputati all’Aja oggi c’è solo Israele e su quel banco non stanno contemporaneamente anche Hamas e Isis che hanno dato inizio alla strage?