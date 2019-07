CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 13 Luglio 2019, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo miracolo di Gesù avvenne alle nozze di Cana. Secondo il vangelo di Giovanni (2,1) trasformò l’acqua in vino (buonissimo, com’è ovvio). Senza il miracolo, il banchetto nuziale sarebbe fallito, perché il vino era finito. Al tavolo della maggioranza il vino è finito dal 26 maggio, quando il 32-17 per M5S del 4 marzo si è trasformato in un 34-17 per la Lega. Da un mese e mezzo il problema si è risolto con bevande gasate e acqua minerale, ma sull’Autonomia o l’acqua...