Al G7 partecipano sei anatre zoppe, ed è giusto e inevitabile che l’unica in salute, Giorgia Meloni, ne approfitti per guadagnare spazio nella scena politica internazionale. Il New York Times scriveva che la premier italiana ha accolto i suoi ospiti «pensando che stiano cercando un rifugio dove nascondersi» e un po’ è vero. Germania e Francia hanno leader umiliati dalle elezioni, quello della Gran Bretagna lo sarà presto, quello degli Stati Uniti teme di essere sconfitto alle consultazioni di novembre, quelli di Canada e Giappone sono usurati e per nulla sicuri di essere ancora al loro posto nel prossimo autunno.

L’unica che non ha bisogno di nascondersi e che può guardare per una volta tutti dall’alto in basso è Giorgia Meloni, il solo premier ad avere aumentato i voti nelle recenti elezioni europee, cosa che avviene ormai molto raramente per chiunque sia già al governo da due anni. Meloni ha così potuto mettere sul tavolo i problemi e le proposte che sono più rilevanti per l’Italia, come il rapporto con l’Africa, l’immigrazione e lo sviluppo economico. L’invito al Papa, davvero inusuale, è un altro segno di una maggiore autonomia. Gli altri leader sono tutti molto nervosi per i loro problemi interni e per le elezioni imminenti. A quello pensano, altro che Ucraina e Medio Oriente, problemi che ora lasciano gestire volentieri al presidente americano Joe Biden. Quella di ieri sera a Borgo Egnazia è stata per molti «l’ultima cena», almeno in una riunione del G7.

In un momento nel quale c’è un vuoto di leadership significativo e preoccupante, Meloni ha dunque trovato un’ampia prateria nella quale muoversi. L’occasione è unica per farsi riconoscere come un leader affidabile e rilevante sulla scena internazionale, qualcuno del quale bisogna ascoltare il parere quando si decidono le politiche da adottare. Ursula von der Leyen è già diventata molto più gentile di come fosse prima delle elezioni europee, e anche Macron e Scholz ora ascoltano con più attenzione. È però difficile che l’Italia possa esercitare un ruolo di rilievo nel più vasto panorama globale. È solo la nona potenza economica del pianeta, con un Pil nominale di 2,2 miliardi di dollari contro i 22 degli Stati Uniti, e queste cose contano, quando ci si siede a un tavolo internazionale.

Per questa ragione, nel G7 Meloni è stata e sarà molto attenta a calibrare l’atteggiamento verso la Cina e a non irritare Biden, il presidente che l’ha accolta alla Casa Bianca al suono di “Giorgia on my mind” e le ha dato poi un affettuoso bacio sul capo. Da questo vertice, Biden vuole solo due cose: un accordo sui beni russi confiscati da usare per finanziare l’Ucraina e una dichiarazione di sostegno al diritto delle donne ad abortire. La prima, già ottenuta, gli serve per alleggerire il peso degli aiuti a Kiev, che ricadeva quasi interamente sugli Stati Uniti e che poteva essere usato da Trump in campagna elettorale. La seconda mira a conquistare il voto delle donne, dopo che molti stati hanno negato loro la possibilità di interrompere le gravidanze. La scomparsa, per ora, del tema dell’aborto dal documento finale è un bel problema, al quale si dovrà trovare una soluzione.

Se Meloni ora può dire la sua sui temi che più le stanno a cuore, come l’immigrazione, il piano Mattei o il futuro dell’Unione Europea, è però ancora Biden a dare le carte delle più rilevanti questioni internazionali. Ieri ha incontrato a Borgo Egnazia il presidente ucraino Zelensky e ha siglato con lui un accordo bilaterale di sicurezza per la durata di 10 anni. L’accordo non obbliga gli Stati Uniti a intervenire in caso di aggressione all’Ucraina, ma non richiede l’approvazione del Congresso e consente al presidente americano di appoggiare Kiev nello stesso modo in cui oggi appoggia Israele. Sul Medio Oriente c’è la mano di Biden anche nella dichiarazione che condanna duramente Netanyahu, per il mancato rispetto dei diritti umani nella reazione all’eccidio compiuto da Hamas il 7 ottobre.

Nelle riunioni del G7 non si firmano leggi, non si vincolano gli stati, ma ci si limita ad auspicare che qualcosa avvenga o a genericamente impegnarsi a fare la propria parte. La cosa più importante è dare all’esterno una sensazione di unità, soprattutto nei momenti più difficili. Per questo gli sherpa lavorano per mesi per limare i documenti, scegliere le parole giuste, attenuare i contrasti. Quando poi si incontrano, i leader hanno tempo per discussioni bilaterali nelle quali si prendono i veri accordi.

Con Macron, Scholz e Sunak, le anatre più zoppe di tutte, per la Meloni non c’è stato molto da dire: il loro ruolo è drasticamente ridotto in attesa degli eventi. Con la Von der Leyen i colloqui saranno stati più intensi, perché bisogna decidere le alleanze e il conseguente peso che l’Italia avrà nelle nomine di vertice a Bruxelles. A Borgo Egnazia gli altri primi ministri e presidenti erano troppo angosciati dal loro futuro personale per concentrarsi davvero anche sul G7: mancava un vero leader che non avesse queste preoccupazioni e Meloni ha prontamente occupato lo spazio vuoto. Continuare a farlo richiederà molto impegno e sarà una lunga navigazione contro vento non priva di attente correzioni di rotta: l’esercito alle spalle della premier è fragile e scomposto, i problemi dell’Italia sono tanti, e dietro ai sorrisi degli incontri internazionali si nascondono spesso molti nemici.